Vaccine-modstand: Lokker med kontanter

De færreste arbejdsgivere vil ud i en situation, hvor de bliver nødt til at tvinge medarbejdere til at blive vaccineret. I Helsingborg på den anden side af Øresund bliver vaccinenægtere i byens ældrepleje derfor 'omplaceret', og i USA er der et plejehjem, der udlover pengepræmier til ansatte, der lader sig vaccinere.

- Det er forskellige argumenter.

- En del er bange for bivirkninger, andre efterspørger mere information.

- Og vi informerer så meget vi kan.

Det er ikke godt

Sådan siger Annika Andersson, omsorgsdirektør i Helsingborg Kommune, til den lokale SVT-redaktion om de cirka 30 procent af medarbejderne i ældreplejen, der er blevet tilbudt vaccine - og som har sagt nej tak.

Direktøren fortæller til SVT Skåne, at det kan blive nødvendigt at 'omplacere' de vaccineskeptiske medarbejdere, da hun ikke kan tvinge nogen til at tage imod et stik. Og hun er ikke den eneste sydsvenske ældrechef, der har problemet.

- Det er naturligvis ikke godt.

- Hverken for os som arbejdsgivere eller for beboerne.

- Vi arbejder aktivt med at forsøge at påvirke dem som har sagt nej.

- Vi informerer og forhåbentlig vil en del af dem ændre opfattelse til sidst, sagde Lars Wästberg, socialchef i Burlöv kommune till SVT i sidste uge. I Burlöv er det 42 procent af af plejehjemsansatte, der har sagt nej til vaccine. SVT har til sammenligning spurgt 100 mennesker på gaden, hvad de tænker om vaccinen, og her er resultatet at 16 procent siger 'nej tak', andre 16 procent er tvivlende, mens 68 procent er parat til at blive vaccineret.

Her siger hver tredje nej til vaccine

Maner myter til jorden - og udlover vaccine-præmier

Den amerikanske nyhedsgigant NBC kunne i går bringe en rapport fra American Health Care Association(som repræsenterer private plejehjem). Vurderingen i rapporten er, at halvdelen af plejemedarbejderne tøver med at blive vaccineret.

NBC kunne også fortælle, at kun 57 procent af sundhedspersonalet i staten Utah har taget imod corona-vaccinen, mens 'ja'-tallet er nede på 30 procent af personalet på tre plejehjem drevet af organisationen A.G. Rhodes i staten Georgia.

- Vi prøver at mane nogle af de myter, der er omkring vaccinen, til jorden, siger en talsmand for A.G. Rhodes, der også har lavet et 'lokke-program' rettet mod de skeptiske medarbejdere.

500 dollars eller fridage

Sidste mandag annoncerede A.G. Rhodes således ifølge NBC, at der var lodtrækningspræmier - kontante bonusser på op til $ 500, tv-apparater og fridage - til medarbejdere, der modtager vaccinationen, men hvad siger du?