Vaccinebrev provokerer: Jeg er ikke et fjols

- Jeg er egentlig rasende. Min mor har arbejdet på et hospital i over 20 år (med sygedage, der kan tælles på én hånd) og gik på pension for knap 10 år siden.

- Desværre bliver hun syg og diagnosticeret med uhelbredelig kræft for et par år siden og er idag i livsforlængende kemoterapi.



- Sidste torsdag d. 7/1 modtager hun endelig en besked i e-boks om, at det er hendes tur til vaccination ... og lige siden har hun (og jeg) desperat forsøgt at få en ledig tid! Men indtil videre har det været umuligt!



- Vi har siddet klar kl. 08 hver morgen, når telefonerne til booking åbner - og vi har elektronisk forsøgt løbende med nem-id, men uden held.



- Ingen ledige tider. Og ingen ved, hvornår der kommer nye ledige tider.



Anonym datter



-----------------------------------

- Jeg sidder her med min mor, som er først i firserne, og skal hjælpe hende med at få en tid til Frøken Corona vaccine.

- Troede faktisk at det var lige til, men hold nu op noget bøvl.

- Det går helt fint med at logge ind på siden www.vaccine.dk og skrive personens tlf nr., men så starter balladen.

- For det er ikke til at finde en tid nogen steder.

- Det smarteste ville jo være, at man kunne se om de forskellige datoer var optaget, for eksempel kunne de optagede datoer jo stå med rødt, så man ikke behøvede at gå ind på samtlige datoer for at finde ud af om den er optaget.

- Jeg har brugt timevis og været inde på samtlige steder, som de vacciner - selv i Jylland og på Bornholm alt optaget.

- Til sidste ringede jeg til Corona-linjen, som sagde: 'Så må du gå på et par gange om dagen og se om der er kommet nyt tider frem'.

- Jeg syntes det er håbløst.

Anonym datter