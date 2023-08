Vægtafgift på tøj: 50 kr. pr. kilo

- I Danmark køber hver borger i gennemsnit 15 kg tøj og tekstiler om året, og over halvdelen af det tøj, vi ikke længere bruger, havner i skraldespanden.

- Siden 2016 er det danske forbrug af tøj og tekstiler steget med mere end 35 procent, hvilket bringer os blandt de største forbrugere af tøj og tekstiler i verden.

Mindre men bedre

Sådan lyder det fra partiet Radikale Venstre i udspillet 'BÆREDYGTIGT FORBRUG I EN GLOBAL VERDEN', der bl.a. handler om at du skal købe mindre nyt, men af bedre kvalitet. Og smide mindre ud og i stedet ty til reparationer, når skaden sker, og tingene går i stykker.

Radikale Venstre vil - som de skriver - gøre det nemmere at træffe grønne forbrugsvalg i hverdagen, og klimabelastende forbrug som f.ex. tøj dyrere:

Og flere lapper

- Med en vægtafgift på 50 kr. pr. kg. tøj og andre tekstiler, skal der skabes et øget incitament til at mindske såkaldt fast fashion, øge kvaliteten af det tøj, der sælges i Danmark og ikke mindst sikre højere grad af genbrug og reparation.

- For at reducere mængden af usolgt tøj, der sendes direkte til forbrænding, skal afgiften også pålægges usolgt tøj i butikkerne. Afgiften vil hæve prisen på et par jeans med omkring 20 kr., mens t-shirten vil blive omkring 8. kr. dyrere, skriver Radikale.

The Or Foundation mener faktisk at vi kan klare os 40 procent mindre tøj - og deres dokumentaion er bl.a. de enorme mængder såkaldt genbrugstøj, der havne på lossepladser i Afrika eller bare bliver kylet i havet.

