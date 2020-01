Væmmes ved Mette

Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag, sagde Mette Frederiksen i sin tale onsdag, men det er der en del danskere, der synes lyder uhyggeligt

- Kom det ikke frem i lyset, hvor mange fejl der var begået af diverse kommuner rundt om i landet i forhold til tvangsfjernelser af børn for en lille måneds tid siden?

- Ønsker hun sig mere af det?

- Jeg væmmes ... og undrer mig over, hvorfor dette ikke skaber et større ramaskrig iblandt befolkningen.

Temmelig skræmmende

Sådan skriver Fuad A i en kommentar på DR Nyheders Facebook-profil, om statsministers Mette Frederiksens budskab i nytårstalen om at myndighederne skal fjerne langt flere børn langt tidligere fra forældrene end i dag. Og Fuad er ikke den eneste, der er bekymret over udsigten til mere tvang.

- Jeg synes mildest talt, det er problematisk og temmelig skræmmende, det, hun siger. Hun bruger ustandselig ordet tillid, men det hun vil bruge er tvang. Tvangsadoptioner.

Mette Frederiksen vil fjerne flere børn fra deres forældre. Er det klogt? Foto: Ritzau Scanpi/Philip Davali

Kan kommunerne bære ansvaret?

- Hun har lige sagt undskyld til Godhavndrengene, men reflekterer tilsyneladende ikke over, om kommunerne kan bære ansvaret for at vurdere, hvilke forældre der ikke er 'gode nok', eller om hun risikerer at skulle sige undskyld til flere generationer af børn ødelagt af staten i bedste mening, skriver Berit V. og Helle F. peger i sin kommentar på. at man kunne undgå tvangsfjernelser, hvis man hjalp forældrene, når de bad om hjælp:

- Jeg kender en ung mor, der er psykisk ustabil, som kæmper med at få uddannelse og gør det godt som mor.

Kommunen ville ikke hjælpe mor med problemer

- Hun har bedt om hjælp på kommunen, inden hun knækker sammen, men hun fik nej.

- Det er helt utroligt, at man ikke kan få hjælp, inden det går galt, skriver Helle F., men hvad tænker du?

