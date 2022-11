Værdiløse sedler: Nationalbanken melder ud

- Det er det samme i Makedonien - de ville heller ikke veksle dem.

- De sagde, at der er for mange falske i omløb og at man snart ville droppe kontanter i Danmark.

- Meget underligt.

Gambia, Polen, Pakistan - og Makedonien

Sådan skriver Trine B. i en af de 140 kommentarer, der er skrevet på Udenrigsministeriets Borgerservices Facebook-profil om det kontantstop, der åbenbar har ramt danskere i Thailand og mange andre lande:

- Det er også galt i Gambia, skriver Bente R.

- Samme situation i Pakistan, skriver Raza M. og Allan M. - der åbenbart er arbejdsgiver - skriver:

- Det er det samme i Polen. Vores polske chauffører kan heller ikke veksle. Her siger de at det er fordi at Danmark er ved at udfase kontanter. Det er de blevet informeret om af den danske stat, skriver Allan.

Det er de danske banker

nationen! har spurgt Nationalbanker, hvad de ved om situationen. Og hvad de anbefaler danskere, der står med kontanter, der skal veksles, at gøre. Og det svarer Nationalbanken på sådan her:

- Problemerne med at veksle danske kontanter i udlandet skyldes, at danske banker er blevet mere tilbageholdende med at modtage danske kontanter fra udenlandske banker.

- Det er de danske bankers ansvar, i samarbejde med deres udenlandske partnere, at finde en løsning på problemerne med at veksle danske kontanter i udlandet, der lever op til kravene i regulering og tilsynspraksis.

- Privatpersoner og virksomheder skal derfor henvende sig i det pengeinstitut, hvor de har konto, skriver Nationalbanken, men hvad tænker du?

