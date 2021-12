Værsgo: 4,5 millioner

Der er syge, svage og nervøse danskere, der har brug for at blive fulgt til vaccine. Nu har regeringen sendt 4,5 millioner kroner til Røde Kors, der er klar med hjælp

- Jeg har sklerose. Det er en modbydelig sygdom, og jeg går ret dårligt.

- Jeg har prøvet at bede kommunen, min læge og også regionen om at hjælpe mig ned til et vaccinested, for jeg tør ikke tage af sted alene og skulle stå i en kø og fumle med min krykke.

- Men det ku' de ikke hjælpe med.

Vil gerne - kan ikke selv

Sådan lød det i nationen!-telefonen tirsdag, da Leif ringede ind for at høre, om det ikke var en ide at sætte fokus på de problemer, han og andre svage borgere har med at komme afsted til de vacciner, politikerne beder os om at få.

Og nu viser det sig, at der faktisk er så mange i Leifs situation, at Røde Kors - med en bevilling på 4,5 millioner kroner fra regeringen - har oprettet 'Et godt stik'-hjælpelinjen:

Skal onkel eller mormor have hjælp så ring

- Vi sidder klar ved telefonerne ALLE dage fra 10-16 (d. 24. og 31. december dog kun til 14).

- KLAR til at guide, hjælpe og følge, når corona-smitten stiger.

- Hvis du har en mormor, en onkel, en nabo eller andre i din familie/vennekreds, der har behov for hjælp, så RING.

- Del gerne opslaget, så vi sammen kan bidrage til, at flere kan blive vaccineret og komme trygt gennem julen, skriver Røde Kors på Facebook.

Følger dig hele vejen - også hjem igen

Ledsagerne i 'Et godt stik' er ifølge Jydske Vestkysten frivillige fra Røde Kors’ hjælpenetværk, og de sørger for, at man kan føle sig tryg både før, under og efter vaccinationen.

De følger dig til vaccinationsstedet, og hjælperen venter, imens du bliver vaccineret og sørger for at følge dig sikkert hjem igen.

Nummeret man skal ringe til er 3529 9660. Man kan også booke hjælp her: www.rodekors.dk/etgodtstik