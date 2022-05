Værste Ramadan nogensinde

- Det har været den værste ramadan i mit liv;

- Det er ekstremt svært at fokusere på bøn, når børnene græder efter mad.

- Jeg føler mig ekstremt hjælpeløs nogle gange, men jeg håber, at Allah en dag vil lytte til vores bønner.

Vand og brød - også til fest

Sådan siger afghanske Jamal til Al Jazeera om ramadanen og Eid-festen i går, der skulle have været en glædens dag. Men situationen i Afghanistan er alvorlig - ni ud af ti afghanere mangler mad - og Jamal, der var offentlig ansat, men blev fyret, da Taliban overtog magten i august, havde ingen penge til fest-mad i går:

- Siden Talibans magtovertagelse har min familie ikke fået et helt måltid. Og denne ramadan brød vi vores faste med kun vand og brød. Og Eid er ikke anderledes, siger han til Al-Jazeera, der også har talt med flere hjælpeorganisationer, der siger, at behovet for nødhjælp er stort.

De rige muslimske lande

- Hvor er alle de rige muslimske lande som Saudi-Arabien, Qatar, Kuwait.

- I er ikke troende, for hvordan kan i se på, at millioner af muslimer sulter, skriver Nesru H. i en af de 421 kommentarer Al-Jazeeras interview med Jamal har fået på Facebook:

- Hvis de er virkelig sultne, så skal de de tage magten fra Taliban, skriver Asquare C., der også efterlyser andre muslimske landes hjælp til Afghanistan.

Giv Afghanistan deres 47 milliarder

- Fortæl Amerika, at de skal give dem deres penge - og afslutte de lammende sanktioner mod deres land.

- De har ret til at bestemme, hvordan de ønsker at leve og blive styret på samme måde, som det hykleriske USA og Vesten hævder gælder for Ukraine, skriver Liman A. med henvisning til at USA har indefrosset cirka 7 milliarder dollars - 47 milliarder kroner - der tilhørte Afghanistan.

Danmark gav en halv milliard

Efter begivenhederne i august 2021, hvor Taliban overtog Kabul og dannede en de-facto regering, indefrøs Danmark al udviklingsbistand leveret gennem afghanske regeringsstrukturer.

Det danske fokus er nu på at fortsætte og øge humanitære midler for at afhjælpe krisen i landet, og sidste år gav Danmark (gennem partnere inden for FN og det internationale NGO-samfund) ifølge Udenrigsministeriet mere end 76 millioner dollars - 519 millioner kroner - i humanitær bistand.