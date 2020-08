Lis på 74 år plejer at spise 2-4 Kodimagnyler pr. dag mod bl.a rygsmerter. Men pillerne har været udsolgt mange steder, så sommeren har været ekstra lang og smertefuld. Men måske er der godt nyt.

- Jeg plejer at få 250 Kodimagnyler (for 171 kr) hver tredje måned. Jeg spiser cirka 2-4 om dagen afhængig af smerten.

- Men det har været forfærdelig sommer, fordi de er udsolgt. faktisk det værste jeg har oplevet i mit liv.

- Jeg tømte det glas jeg fik marts i slutningen af juni.

De andre smager som kridt

Sådan lød det onsdag eftermiddag i nationen!-telefonen, da Lis A fra Holbæk ringede ind og klagede sin nød - igen. For selv om hun også gjorde opmræksom på pille-problemerne i slutningen af juli, så er det stadig umuligt at få de store glas med kodi'er, som hun siger, Og det er hun rigtig trist over. nationen! har - igen - skrevet til firmaet bag Kodumagnyl, og denne gang svarer de - og det har godt nyt. Læs deres svar nedenfor, Lis' klage fortsætter nemlig således:

- De Panodil Zap jeg kan købe på tanken, når jeg går hvileløst rundt om natten er ligesom et stykke kridt.

- De hjælper ikke, når man har ondt.

- Jeg har smerter i ryggen, ligesom min bedstemor, og det gør ondt.

Eller gør mig så træt

- Jeg har prøvet med fentanyl-plastre, men de gør mig så træt.

- Kan nationen! ikke finde ud af, hvornår de er på markedet igen, spurgte Lis, og vupti - det er de ret sikkert i næste uge:

- Det er rigtigt, at Kodimagnyl er i restordre.

- Men nu er der positivt nyt.

Senior manager med forventninger: Næste uge

- Vi forventer, at der allerede fra næste uge (uge 36) vil være 100 og 200 stk. pakninger på apoteket.

- Det er naturligvis stærkt beklageligt, at vi i en periode ikke har kunnet levere Kodimagnyl, men i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen er det nu lykkedes at få vores ansøgning godkendt, så vi kan få lægemidlet tilbage på hylderne til gavn for patienterne, skriver Hans Lynggaard Jørgensen, der er senior manager i Takeda til nationen!