Værtshusejer fik nok: Paludan fik én øl og blev bedt om at smutte

Hvem skal bestemme, hvem der må være gæst på et værtshus? Henning fra Central Halle i Tønder har skabt debat, efter at han smed Paludan og selskab ud.

- SÅDAN Henning.

Sådan skriver Helena L i en af de populære kommentarer (28 likes), der er skrevet på jv.dk om værtshusejer Henning Klingenberg, der lørdag aften konstaterede at hans stamkunder ikke brød sig om at have lederen af Stram Kurs i kro-lokalet og derfor bad Rasmus Paludan om at drikke sin øl færdig og derefter smutte:

Alle skal kunne være her

- De havde jo fået serveret en øl, og den skulle de have lov til drikke ud. Derefter bad jeg dem om at forlade lokalet.

- Det her er et værtshus, hvor alle skal kunne være.

- Jeg sagde, at der ikke skulle snakkes politik her, uanset hvem det drejer sig om. Politik ødelægger stemningen, fortæller Henning Klingenberg til jv.dk, og Helena er ikke den eneste, der glæder sig over udsmidningen:

- Han skal leve af sine stamkunder, ikke af Paludan, skriver Thomas N, der har høstet 21 likes for sin kommentar, og Mickey T er enig:

Du sætter selv dagsordenen

- Sådan Henning... Godt gået...

- Taber racisten kan ytre sig på offentlige steder..

- På dit værtshus sætter du selv dagsordenen... Hvad ellers, skriver Mickey.

Andre mener dog, at en kro med offentlig adgang bør kunne rumme alle slags gæster. Finn B skriver således i en kommentar rettet direkte til Henning:

- Du sætter ikke yrtringsfrihed og demokrati særligt højt,

- Føj.

Øv, så meget for dansk demokrati

Og den er Helle F - der har fået 14 likes - med på:

- Alle har ret til at være her, det råber I jo alle op om i et væk.

- Men der er åbenbart forskel på hvem man er.

- Øv, så meget for det danske demokrati, skriver Helle F, men hvad tænker du?