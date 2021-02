Vagten er venlig: Fik stor stak 100-kronesedler

Lovisa er 77 år og rigtig dårlig til computer og koder, og derfor har hun som en af de sidste i Danmark en bankbog til kontoen i Danske Bank. Men for tiden er det ret vanskeligt at hæve penge

- Hjælp.

- Jeg har 20.000 kr. på min konto, som jeg gerne vil hæve, men banken er lukket.

- Og sidst jeg hævede penge – 7400 kr – måtte jeg råbe højt ad Danske Banks vagtmand, der eller gerne ville have, at jeg gik væk.

Fik lov til at hæve 74 100-kronesedler

- Til sidst – da jeg havde truet med at blive siddende foran banken – fik jeg dog lov.

- Det var d. 18. januar, men nu er de penge brugt, og jeg har kun lidt knækbrød tilbage.

Sådan fortæller Lovisa på 77 år i nationen!-telefonen om at være 77 år gammel, bange for computere, utryg ved koder til dankort/NemID og kun have knækbrød i skabet. Og nul kroner i pungen.

Regeringen må ind i sagen

Lovisa plejer at tage toget til Nørreport Station i København, hvor Danske Bank har én de fem tilbageværende kasser, der udbetaler kontanter til kunder med bankbøger. Men sidst hun var der, var det ikke særlig behageligt, og nu synes hun, at hele Danmark skal høre om hendes problem.

Allerhelst ville hun have, at regeringen gik ind i sagen og lavede en lov, der bestemte, at banker i Danmark skal give kunderne mulighed for at udbetale penge - men i første omgang, håber hun at nationen! kan hjælpe, Hendes opråb – som Danske Bank kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Kan ikke bruge 500-kronesedler eller 50'ere

- Jeg ved godt, at jeg ikke er den typiske kunde, men jeg kan kun bruge 100-kronesedler.

- Hvis jeg får 500-kronesedler og 50-ere, så roder jeg rundt i det og bliver stresset.

- Jeg kan heller ikke huske koder, og hvis jeg skal stå foran en automat, bliver jeg også bange.

- Jeg kan ikke forstå, at det skal være så vanskeligt at få sine penge.

- Jeg skal tage toget mange stationer, før jeg kan hæve penge – før var der en bank på næsten alle gadehjørner.

Åben en gang om ugen for os med bankbøger

- Mit forslag til Danske Bank - mens der er corona – er, at de skal holde åbent en gang om ugen for mig og andre, der har bankbøger, skriver Lovisa, der har arbejdet som både hjemmehjælper og pædagogmedhjælper og kun har sin folkepension/ældrecheck.

Filialerne er nødbemandet - og åbent to dage pr. måned

Danske Bank har læst Lovisas nødråb, og Thomas Mitchell, kundetilfredshedschef i Danske Bank, har disse gode råd til hende:

- Vi må desværre ikke kommentere konkrete kundesager, men jeg kan sige, at som følge af myndighedernes anbefalinger holder vi – ligesom andre banker og liberale erhverv – i øjeblikket lukket i vores filialer.

- Filialerne er dog nødbemandet, så vi kan servicere vores pengeautomater, og så vi kan hjælpe de af vores kunder, der har uopsættelige formål.

- Det kan fx være at skulle besøge kundeboksen.

Der er en vagt der venligt fortæller at kassen er lukket

- Det er korrekt, at vi foran vores Nørreport-filial har en vagt, der venligt fortæller vores kunder om alternative løsninger til brug af kassen.

- De kan eksempelvis få hjælp til at hæve i pengeautomaten, eller det er muligt at få kontanter sendt til kundens hjemmeadresse som værdipost.

- Vi opfordrer og er i kontakt med de meget få af vores kunder, der stadig har bankbog, om alternative løsninger.

Men kassen er åben to dage om måneden

- For at imødekomme de kunder, som af helt særlige årsager kun kan benytte sig af kassen, holder vi i øjeblikket Nørreport-filialens kasse åben den sidste og første dag i måneden, hvor løn og sociale ydelser kommer til rådighed, og hvor regninger skal betales, skriver kundetilfredshedschefen, og på Danske Banks hjemmeside kan man læse, at folk med bankbøger - der har fået brev om udskiftning af deres bankbog - er velkomne til at besøge den afdeling (med kasse), de normalt benytter.

Bank på døren - så lukker vi dig ind

- Det gælder også, selvom afdelingen er lukket.

- Der vil være medarbejdere til stede, der kan betjene dig.

- Bank på døren, eller ring på det telefonnummer der står på døren, så kommer vi og lukker dig ind,skriver banken, men hvordan har du med bankforretninger for tiden?