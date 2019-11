Valgkamp: Lover gratis og hurtigt internet til alle

- Gratis bredbånd ville give folk, der ellers er isolerede, adgang.

- Det ville betyde, at arbejdsløse kunne være online derhjemme, i stedet for som i dag, at skulle betale transport for at rejse ind til steder som f. eks. biblioteker for at lede efter arbejde.

- Det ville også betyde, at børn, hvis forældre i dag ikke har råd til råd til bredbånd, kan få adgang til online læring som andre børn.



Labour’s publicly owned British Broadband will connect everybody. That’s #RealChange, across the country, paid for by Labour investment and taxing multinationals. pic.twitter.com/5bEmkBOXeu — The Labour Party (@UKLabour) November 15, 2019

Gang i økonomien - vil koste 175 milliarder

Sådan skriver Charlie C i en Facebook-kommentar om Labour-lederen Jeremy Corbyns milliarddyre valgløfte om at indføre gratis bredbånd til alle husstande, hvis han vinder valget i England d. 12. december. Planen er at gøre den del af British Telecom, der arbejder med bredbånd, statsejet, og partiet mener at prisen for det ender på 20,3 milliarder pund - over 175 milliarder kroner. Og at det derefter vil koste to milliarder kroner om året at holde ved lige.

Se også: S-politiker: Vil give 90.000 borgere gratis internet

Gratis mad ... og ferier

- Hurtigt og gratis bredbånd til alle vil sætte gang i økonomien, give et massivt boost til produktiviteten og bringe en halv million mennesker tilbage i arbejdsstyrken, lyder det fra Corbyn, der også er ude med løfter om gratis tandlægebesøg til alle, og på partiets Twitter-profil bliver der gjort tykt grin med valgløfterne:

- Du glemte gratis mad .... og ferier, skriver Pico D således i en kritisk besked på Labours profil

Københavns kommune puslede med tanken om gratis wifi til alle tilbage i 2013 og i 2014 mente en socialdemokrat i Kolding, at kommunen 90.000 borgere skulle have gratis internet, men hvad tænker du?