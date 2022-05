Valgte det dyreste: Dumt

Esben valgte NOVASOL som udlejer af det sommerhus, han arvede fra faderen. Det fortryder han, for NOVASOL kræver nu at han skal betale kompensation til dem

- Jeg arvede for nogle år siden et sommerhus fra min far, der pludselig døde af kræft.

- Jeg har mange gode minder investeret i det, og for at have råd til at beholde det, besluttede jeg at udleje det.

- Jeg kontaktede Novasol, fordi det var de dyreste. Jeg gik derfor ud fra, at de havde mest styr på tingene.

Velkommen: Betal 2000 for rengøring

Sådan indleder Esben p et brev til nationen! om at eje et sommerhus og lave en aftale med Novasol om udlejning af huset – og så senere fortryde aftalen, fordi Novasol i hans øjne slet ikke havde styr på nogetsomhelst. F.ex modtog Esben en regning på rengøring på 2000 kr, allerede før første lejer flyttede ind. Og fik – da han spurgte ind til regningen – sendt billeder af et andet hus.

Bad om at komme ud af kontrakten

Hans brev – som nationen! har bedt Novasol om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg bad om at blive løst fra kontrakten – det var i august - og fik at vide at de havde stillet udlejningerne i bero, indtil der var fundet en løsning.

- Jeg bad dem flere gange om at bekræfte, at kontrakten var opsagt, uden at modtage svar, og pludselig begyndte udlejningerne at tikke ind på min konto.

- Jeg loggede ind, men fordi huset var ’låst’, kunne jeg ikke ejerbooke det.

Men det blev udlejet 16 uger

- Dvs. at huset blev udlejet i alle attraktive ferieuger et helt år frem, uden at jeg kunne gøre noget. Det blev sammenlagt lejet ud i 16 uger, selv om jeg kun var forpligtet til 5.

- Vi var nu inde i oktober, og jeg mente ikke det gav mening at frarøve dem, der havde booket huset i efterårsferien deres ferie.

- Det var jo ikke deres skyld. Jeg fortalte Novasol, at jeg for kundernes skyld ville tillade udlejningerne resten af året. Men at det var det.

- Nu fik jeg svar. Den nye bureauchef i Gitteleje fortalte at den tidligere var blevet fyret, fordi hun behandlede kunderne dårligt.

Og så gik det i hårdknude

- Jeg meldte tilbage, at det ikke ændrede min beslutning, og så gik det i hårdknude.

- Novasols advokat kom på banen, og skriver, at jeg skal betale kompensation for samtlige udlejninger, der skulle aflyses.

- I første omgang sendte han mig et girokort på 55.000 kr, selv om jeg ikke har modtaget betaling for de første udlejninger.

- Nu står vi der, hvor Novasol stævner mig og jeg bliver nødt til at hyre en advokat.

Det ender med at koste mig en masse penge

- Og selv hvis jeg vinder i retten, vil det ende med at have kostet mig en masse penge at leje mit hus ud.

- Jeg vil derfor gerne advare alle mod Novasol. Og husk, at hvis I bliver lovet noget mundtligt, så sørg for at få det på skrift, skriver Esben, der faktisk mener at Novasol skylder ham penge, for den håndfuld udlejninger, der har fundet sted.

nationen! har derfor spurgt Novasol, hvor ofte de hiver klienter i retten – og hvor ofte de kræver penge for udlejninger, der ikke har fundet sted - og det svarer Novasol ikke rigtig på, men de har sendt dette svar:

NOVASOL: Der er flere sider af sagen

- Der er altid flere sider af samme sag. Vi kommenterer af princip ikke på enkeltsager, men foretrækker at løse tingene i personlig dialog med vores gæster og husejere. Men vi vil selvfølgelig gerne bidrage med nogle generelle betragtninger.

- Vi udlejer årligt næsten 10.000 feriehuse på vegne af danskere, der gerne vil tjene ekstra penge og samtidig slippe for besværet med selv at udleje deres huse i de perioder, hvor de ikke selv benytter dem.

Og alle parter har en forligtelse

- Som enhver anden professionel virksomhed er vi nødt til at tage udgangspunkt i, at en aftale underskrevet af begge parter er gældende. I den forbindelse har alle parter nogen forpligtigelser at leve op til for at sikre et ordentligt samarbejde og den rigtige gæsteoplevelse.

- Ellers ville vi ikke kunne drive en seriøs virksomhed og fastholde den tillid, som vi har opbygget blandt vores gæster og husejere igennem mere end 50 år.

Uheldige situationer kan ikke undgåes

- Med næsten 10.000 danske feriehuse til udlejning og flere hundredetusinde gæstebookinger om året kan det desværre ikke undgås, at der en gang imellem opstår situationer, som vi helst havde været foruden. I de tilfælde håndterer vores ejerrådgivere, kundeserviceafdeling og 26 lokalkontorer i Danmark sagerne så hurtigt og så rimeligt som overhovedet muligt.

- Vi lever af tilfredse kunder og er glade for, at vi med den nyeste tilfredshedsundersøgelse kan konstatere, at 94,5 procent af vores gæster er så tilfredse med oplevelsen i vores feriehuse, at de vil booke hos os igen.

Og vi er kede af en sag som den her

- Helt overordnet er vi selvfølgelig kede af, at der opstår misforståelser og uheldige sager som denne.

- Vi tager alle sager meget seriøst, og gør alt, hvad vi kan for at løse tingene på en måde, som alle parter kan være tilfredse med, skriver Per Brogaard, kommerciel direktør i NOVASOL.