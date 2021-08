Vandt 88.500 - jublede for tidligt

Jonas hyggede sig i weekenden med at spille black-jack på ComeOn Casino – og sad i held. De 2550 kr han ville spille for, blev nemlig til mere end en halv million kr. Men så stoppede heldet.

- Hej.

- ComeOn Casino har lukket min konto uden jeg har bedt om det.

- Der stod mere end 500.000 kr.

- Og de udbetalinger jeg anmodede om, har de også annulleret.

Satte 2550 kr ind fredag

Sådan indleder Jonas B et brev til nationen! om at spille om penge og tro at man har vundet – og så konstatere, at det casino man har spillet i, ikke vil udbetale gevinsten. Jonas har sendt diverse screenshots af forløbet, og han vil gerne have hjælp til at få svar på, hvorfor ComeOn ikke vil anerkende, at han har vundet.

Hans brev – som nationen! har sendt til ComeOns kundeservice (firmaet har dansk licens, men adresse i Malaga, Spanien), med et par spørgsmål om deres gevinstpolitik – fortsætter nemlig således:

- Jeg satte 2550 kr ind fredag, og spillede og vandt det meste af weekenden frem til søndag aften, hvor der stod 507.952 kr.

(nationen! har b.a.) set screenshot af et spil, hvor Jonas vandt 88.500 kr, På det tidspunkt stod hans konto i plus 324.059 kr)

- Da jeg skulle have gevinsten var der pludselig problemer, og de bad om at jeg sendte mine kortoplysninger ind – selv om de har dem.

Mandag stod der kun 400 kr

– Og da jeg tjekkede min konto mandag, fik jeg et chok.

- Der stod kun 400 kr.

- Jeg kontakter så support med det samme - live på chatten – og han lukker min konto! Og siger, at jeg har spillet pengene op.

- Nu kan jeg overhovedet ikke komme ind på siden, skriver Jonas, der håber på, at få sin gevinst. Og gerne vil høre om andre har oplevet noget af det samme med Come-On.

nationen! har sendt Jonas’ brev og screenshots af spil og konto til ComeOn og bedt dem svare på, 1.hvad de mener der er sket, 2. hvorfor Jonas ikke har fået sin gevinst på 507.952 kr – og 3. om de ofte får henvendelser fra folk, der beder om at få deres gevinster. Og 4. om de har et godt råd til, hvad folk, der spiller hos dem, kan gøre, hvis de føler sig snydt?

Ikke i stand til at give oplysninger om kunder

Og de svarer, at de desværre ikke har mulighed for eller er i stand til at give oplysninger omkring vores kunder til andre personer end kunderne selv. Og at man – hvis man vil vide mere omkring, hvordan de forholder sig til udbetaling af gevinster, samt hvordan de som casino opererer – kan læse deres regler og vilkår, som man kan tilgå nederst på deres side.

