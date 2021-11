Vandt Golf GTI i vaccinelotteri

Er det en god ide at lave lotteri med store præmier for at lokke folk til at blive vaccineret? Det synes de i Østrig.

- Alle, der er fuldt vaccinerede og har deres permanente bolig i Oberösterreich, kan deltage.

- Førstepræmien er en e-bil, men der er også flyrejser, rejsekuponer, spa-ferier, liftkort eller bankbøger med 1000 euro.

Vi har ikke motiveret nok

Sådan skriver mediet OOE om det vaccinelotteri, der går i gang på mandag i delstaten Oberösterreich i Østrig. Situationen i staten er nemlig alvorlig og har været det ugevis. Flere og flere bliver smittet, og vaccinationstallene er stagneret.

- Vi har haft vaccinationstilbud over hele landet i uger og måneder.

- Men vi har ikke været i stand til at motivere nok folk.

- Set i bakspejlet kan man måske sige, at man kunne have gjort tingene anderledes, siger den oberøstrigske guvernør Thomas Stelzer til avisen Kurier.at, der også kan fortælle, at der er 1200 præmier på spil.

Lotteri virker

Idéen om et lotteri, hvor alle, der er vaccineret, får et lod, har netop været medvirkende til, at 13.000 ikke-vaccinerede borgere i en anden østrigsk-delstat, Burgenland, har fået de nødvendige stik. I går blev der udtrukket 1000 præmier - bl.a. tre biler, 15 el-cykler, restaurantbesøg, rejser - og chancen for at vinde var stor. Der var nemlig 'kun' 115.000 med i det lotteri:

- Jeg blev totalt overrasket.

- Jeg har aldrig vundet noget, slet ikke noget så stort.

Valgte Golf

- Jeg er virkelig meget glad, siger en af bilvinderne fra Burgendland, Helga Javorits til TV-stationen ORF. Hun kunne selv vælge, om hun ville have en VW Golf GTI, en HYUNDAI Ioniq 5 eller en MINI Cooper Cabrio.

Helga valgte Golf, men hvad ville du vælge?