Vandt over politiet i børne-sag: Far jubler

Fyens Politi bestemte, at en far - hvis han kontaktede, siger hej til eller på anden måde sætter sig forbindelse med sin søn - skulle straffes med bøde eller fængsel i op til to år. Men det synes statsadvokaten var for skrapt.

- Jeg er så glad for at statsadvokaten igen - for anden gang - underkender politiets tilhold mod mig.

- Desværre var det for sent.

Kunne ikke give fødselsdagsgave

Sådan lyder den første sætning i en mail, nationen! netop har modtaget fra den far, der for et par måneder fortalte, at han havde fået et tilhold fra Fyns politi, der betød, at han risikerede at komme i fængsel, hvis han sagde hej til sin søn.

Det samme skete sidste år

For i sidste uge afgjorde statsadvokaten, at politiet havde været for barske over for faderen, der nu tilsyneladende godt må sige hej til sønnen, hvis de møder hinanden på gaden. Og faderen vil nu gerne spørge nationen! om, hvad han nu skal gøre. For der er jo også problemet med den fødselsdagsgave, han ikke måtte aflevere pga af det nu ophævede tilhold:

- Ser i, da min søn fyldte x år d. xx. oktober, kunne jeg ikke aflevere gaven til ham grundet tilholdet, som nu er underkendt.

- Tilholdet bevirkede også at retten har afslået min ansøgning om at få samværssagen afprøvet, så jeg igen kan se min søn.

- Det samme skete sidste år.

Hvad skal jeg gøre?

- Her ødelagde politiets sjusk også at jeg kan se min søn.

- Kære nationen!.

- Hvad skal jeg gøre nu, spørger faderen, der også har sendt en halvanden år gammel afgørelse fra statsadvokaten med. Dengang ophævede statsadvokaten nemlig også et tilhold, Fyns Politi havde givet faderen. nationen! har spurgt Fyns Politi, om de vil kommentere sagen. Det vil de ikke, men hvad synes du?