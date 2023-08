Vanvid: Milliard-gave provokerer

Både i Holland og i Danmark er der nu debat om de F16-fly, Ukraines præsident Zelensky har fået til at forsvare landet mod Rusland

- På tide nogle på Borgen rent faktisk undrede sig.

- Tror borgerne i Danmark har undret sig - og været rasende - over dette vanvid længe!!!!

Nu er det nok: Skidt nyt til Zelenskyj

To milliarder: Hvad med støttestrømper?

Sådan skriver Sandra K. i en af de 218 kommentarer, der er skrevet på Ekstrabladets Facebook-profil om DF-formand Messerschmidts reaktion på den gave regeringen i går forærede Ukraine: 19 F 16-kampfly, der selv om de er på vej på pension, stadig repræsenterer en værdi på anslået to milliarder kroner.

Nej, det giver ikke krammer

- Ja, de kan give milliarder væk, men ikke give støttestrømper til de gamle mennesker der har hævede ben og nervebetændelse, skriver Ulla J. i en anden kommentar, og Lisette H. har faktisk et bud på et svar på, hvorfor de ansvarlige politikere gør, som de gør:

- Det giver jo krammere, skriver Lisette.

Dronningen afbrød ferien og Mette Frederiksen gav et kram, da Zelensky var i mandag. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

i Holland - hvor regeringen også har foræret F16-fly til Zelensky - kører debatten også:

- Leveringen af F-16'erne til Ukraine er en vidtrækkende beslutning.

- Den burde have været drøftet i parlamentet.

Galskab - stop våbenleverancer

- Især når regeringen er på vej ud, skriver det socialistiske parlamentsmedlem Jasper van Dijk, og det højrenationale parti FvD er heller ikke glade:

- Galskab. Hollandske F-16 til Ukraine for at angribe russiske mål.

- Hvad er konsekvenserne for Holland? Er der stadig nogen, der stiller det spørgsmål? #FVD ønsker en neutral holdning til krigen, en ende på våbenleverancer og fredsforhandlinger.

- Blodsudgydelserne skal stoppe hurtigst muligt, skriver FvD.

32.000 har svaret: 6 ud af ti vil støtte mere

Danmark har allerede doneret 80 Leopard 1A5-kampvogne (i samarbejde med Tyskland) og 14 Leopard 2A4-kampvogne (i samarbejde med Holland). Vi har også doneret 54 pansrede mandskabsvogne, et landbaseret Harpoon-kystforsvarssystemer inklusive missiler, 19 Caesar-artillerisystemer, 407 Stringer-missiler plus maskingeværer og ammunition, og af de snart 32.000 læsere, der har deltaget i 'støtte-til-Ukaine'-debatten siden i går, er der solidt flertal for regeringens handlinger, men hvad tænker du?