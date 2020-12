Vanvidscyklist i jysk by: Pludselig er han der

Du har hørt om vanvidsbilister - men i Esbjerg har de en vanvidscyklist, der skaber angst for tiden. Nu vil politiet tage en snak med ham

- Jeg har set ham flere gange i og omkring Esbjerg.

- Stakkels bilist, der uforvarende kommer til at køre ham ned.

- Tror han lever i sin egen verden, og fred med det, men den verden skal nok bare ikke leves på en cykel ude i trafikken.

Har også mødt ham flere gange

Sådan skriver Anette H. i en kommentar på Jydskevestkysten.dk om den cyklende mand, der i nattens mulm og mørke huserer på Esbjergs veje. Og Anette er ikke den eneste, der har oplevet den mørklagte og mørkklædte cyklist:

- Har også har også mødt ham flere gange. I al slags vejr.

- Og han er total svær at se med det meget mørke tøj, han bærer, skriver Jette L., og til avisen fortæller Maria D., at hun nu har kontaktet Syd- og Sønderjyllands Politi.

Her beder cyklisten selv om at blive kørt over

Pludselig er han er der

- Pludselig er han der i mørket, midt på vejen.

- Jeg måtte over i den modsatte kørebane for at undvige.

- Nogen må gøre noget, siger hun til jv.dk, og avisen har talt med politiet, der oplyser, at de har en god fornemmelse af, hvem manden er, og nu vil tage en snak med ham. Avisen har ikke haft held med at få fat på manden og spørge ham om hans cykelopførsel, men hvad tænker du?