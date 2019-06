Vanvittig bøde: Se Julies pædagogiske tegning til Europark

Jeg synes simpelthen, det er så uretfærdig en sag, skriver Julie, der har prøvet at overbevise Europark om, at de tager fejl. Nu prøver hun nationen!

- Jeg skriver, fordi det efterhånden er så vanvittigt med Europark og deres p-bøder, at jeg håber, at I vil tage sagen op.

- Jeg fik en p-afgift 15. januar 2019 ved mit arbejde i Sundkrogskaj i Nordhavn.

- Jeg betalte med min Easypark-app, men åbenbart tastede jeg en forkert områdekode ind.

Se Julie forklare situationen her. Privatoptagelse

To koder med otte skridts afstand

Sådan indleder Julie N. et brev til nationen! om den i hendes øjne meget uretfærdige p-bøde, hun fik i januar måned på en kaj i Københavns Nordhavn. Julie - som ellers ikke er typen, der klager - synes især, den behandling, hun har fået fra Europark, da hun klagede, er under al kritik. Og da Europark selv har opfordret hende til at gå videre med sagen, så beder hun nu nationen! om hjælp.

Hendes brev fortsætter nemlig således:

- I en afstand af otte skridt er der åbenbart 2 områdekoder, og jeg taster den områdekode, som jeg ser på et skilt, da jeg går ud af bilen.

- Jeg klager først til Easypark, som godt kan se problematikken, men de skriver, at det er Europark, der ejer området, og at jeg skal kontakte dem.

Europark er fire måneder om at svare

- Det gør jeg så, og der går så fire måneder, før de vender tilbage om, at 'henvendelsen ikke er taget til følge, idet bilen er observeret på ovennævnte p-areal uden en gyldig p-billet placeret synligt i bilens forrude'.

- Men jeg har en gyldig p-billet, det handler om områdekoden.

- Da jeg igen henvender mig til Europark, får jeg intet svar.

Prøvede at fortælle at de havde taget fejl

- Da jeg så ringer og oplyser dem om, at sagen er behandlet forkert, får jeg blot at vide, at så må jeg tage sagen videre et andet sted, også selvom de ikke har behandlet sagen korrekt, men de behandler ikke sager, der er afgjort.

- Det vil sige, at de kan udstede p-afgifter og behandle en klage forkert, da de slet ikke har sat sig ind i, hvad det handler om, og dernæst skal man blot betale.

Og nu har de ændret områdekoderne

- Dog har de nu ændret skiltningen, så der er samme områdekodenummer inden for de otte skridts afstand.

- Jeg har tilbage i januar optaget en video, der viser den korte afstand meget tydeligt.

- Jeg synes simpelthen, det er så uretfærdig en sag, skriver Julie, men hvad tænker du? Og synes du, at de ændrede koder er et argument, der taler for, at Europark burde annullere Julies bøde?