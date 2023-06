Vanvittigt: 12 år på kontanthjælp

- Super solskinshistorie.

- Lad os få lidt flere af dem.

Godt gået

Sådan skriver Birgit O. i en kommentar på TV Syds Facebook-profil om en 31-årig mand, der har fået offentlig ydelse i 12 år. Men som efter en praktik på genbrugsstationen i Sønderborg har fået fast job.

- Sikke da en skøn historie.

- Tak for at dele - og godt gået, skriver Jeanette L. i en anden glad kommentar, mens Stefan O. undrer sig over, at systemet har været så længe om at finde et hul på arbejdsmarkedet til manden:

Lidt om hvor dårligt

- Hvordan kan man gå tolv år på bistand, uden at de har gjort noget.

- Siger lidt om, hvor dårligt de gør deres arbejde, skriver Stefan, der glæder sig over, at manden nu kan tjene sine egne penge:

- Det er vanvittigt at tænke på, at det har taget så mange år, men nu vælger jeg at se fremad.

Helt sikkert ikke kontanthjælp

- Jeg skal ikke tilbage til kontanthjælpen, det er helt sikkert, siger hovedpersonen selv til TV 2-stationen, der kan fortælle, at det den kommende genbrugsstationsmedarbejder har deltaget i forløbet Unge på Toppen, der udover praktik på en arbejdsplads, handler om at træne op til en alpe-etape på cykel.

