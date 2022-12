Vanvittigt: Tyv brugte 'flæskestegs-trick'

- Hellere det end de begynder at sparke, slå eller endda forsøge at slå den ihjel.

- Den har nok ikke fået traume af indbruddet, så man også skulle i gang med at hjælpe den.

Ejer: Vanvittigt

Sådan skriver Fie S. i en kommentar på Jydskevestkystens Facebook-profil om den eller de indbrudstyve, der onsdag formiddag først brækkede et vindue op med et koben i en villa i den nordlige del af Esbjerg. Og derefter fandt frem til husets køkken, åbnede køleskabet og tog en flæskesteg ud og serverede den for ejernes shih tzu-hund.

- Det er jo helt vanvittigt, at tyvene giver sig til at fodre den lille hund, siger indbrudsofferet til avisen, der kan fortælle, at den folie, flæskestegen var pakket ind, nu skal undersøges for tyvenes dna-spor. Men ser man videre i kommentarerne, så får tyven/tyvene faktisk kun ros for deres flæskestegs-trick:

Bedre end at lemlæste den

- Bedre end at de dræber eller lemlæster hunden, skriver Malene P, og Hermann H stemmer i:

- Lige mine ord, skriver Hermann.

Tyvene stjal en HP computer, to Louis Poulsen Enigma-lamper og en Playstation 5 - og hvis man ved noget eller har bemærket noget mystisk i området ved Lunas Alle og Niels Lønnes Vej i Gjesing, Esbjerg onsdag omkring klokken 08.30-10.00 skal man kontakte Esbjerg Politi på telefon 114, men hvad tænker du?