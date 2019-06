Vanvittigt: Udlændinge kan slippe for at betale 300 mio

- Det er skammeligt, at en såkaldt liberal regering i Danmark har støttet dette vanvittige projekt - lige så idiotisk som deres grænseteater.

- Hvor er det dog godt, at vi har EU til at stå vagt om det frie Europa.

Sådan skriver Lars H i en kommentar på Flensborg Avis' Facebook-profil om den dom fra EU-domstolen, der tirsdag satte en stopper for Tysklands planer om at indføre en vejafgift for udlændinge, der benyttede de tyske motoerveje.

Vanvittigt at EU skal bestemme

Men ser man andre steder - f.ex. på DR Nyheders Facebook - så er der mange, der synes at Tyskland - og andre lande - burde have ret til at tage penge fra udlændinge for kørsel på tyske veje:

- Det er jo helt vanvittigt at EU skal bestemme det.

- Borgerne i det pågældende land har betalt både bilafgifter og vægtafgift, så det det giver da go mening, at biler fra andre lande også bidrager til det slid de laver på vejene, skriver Anette N i en kommentar, og Marianne C er enig:

- Det skulle man også gøre i Danmark.

- Danskerne har betalt gennem skat, skriver hun, og faktisk har den fungerende danske regering allerede i 2017 lavet en aftale om at udlændinge, der benytter danske veje, skal betale. Men med EU-dommen ser det vanskeligt ud:

Skatteministeriet ser på EU-dom

- Som følge af aftale om omlægning af bilafgifterne fra september 2017, udarbejdes der en model for den planlagte vejafgift for person- og varebiler, som skal være forenelig med EU-retten.

- Skatteministeriet er i gang med at se nærmere på EU-dommen og dens betydning for det videre arbejde, oplyser Skatteministeriet til nationen!, og som man kan se af aftaleteksten fra 2017, så er det altså 300 mio kr, Danmark går glip af:

