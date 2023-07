Var på Potten: Betal 10.000 kr

- Fjols.

- Så ka' han lære det.

Sådan skriver Robert R. i en kommentar på TVMidtvests Facebookprofil om en af de få personer i Midt- og Vestjylland Politikreds, der er idømt et såkaldt 'nattelivsforbud'. Og alligevel gik i byen og blev der til efter midnat.

10.000 for en en tur på Potten

- En ung mand er fredag blevet idømt en bøde på 10.000 kroner for at befinde sig på beværtningen 'Potten' i Skive midtby natten mellem 11. og 12. juni, oplyser anklageren, der har ført sagen ved Retten i Viborg til TV-stationen, der også kan fortælle, at mandens nattelivsforbud skyldes en voldsdom fra marts.

Hele landet: Gå hjem fjem før midnat

Et nattelivforbud er en ret ny straf.

Det blev indført for to år siden, 1. juli 2021, og betyder, at personer, der er dømt for visse typer af kriminalitet i nattelivet - fex. vold/narkohandel - kan få et generelt forbud mod at færdes og opholde sig i nattelivet i hele landet i op til to år.

Den dømte har forbud mod at opholde sig på alle barer, restauranter mv. i landet fra klokken 24.00-05.00, hvis der serveres alkohol på stedet. Og må slet ikke må opholde sig i de området politiet har udpeget som nattelivszoner.

Sådan ser nattelivszonen ud i Herning

Fem zoner i Midt- og Vestjylland

Den slags zoner er der pt. fem af i kredsen. Én i Herning, én i Holstebro, én i Silkeborg og to i Viborg. Nattelivszonerne gælder fra den 17. februar 2022 til og med den 16. februar 2024 med mulighed for forlængelse, skriver Midt- og Vestjyllands Politi, men hvad synes du?