Var ude at træne: Ole rystet over kæmpeskib

Ole synes ikke det er spor klimavenligt, at Amagerværket importerer træ fra Brasilien for at brænde det af. Men det er det, oplyser HOFOR, der laver strøm og varme af brasiliansk 'biomasse'

- Hej.

- Forleden var jeg ude og træne på Amager Bakke.

- Det er blevet ret fint, og mens jeg svedte, så jeg et stort skib ligge ved Amagerværket. Jeg tog flere billeder

- Jeg har rejst en del og også er lidt interesseret i skibsfart, og da jeg gik hjem, fandt jeg frem til at skibet kom fra Sydamerika.

- Og at det nok var fyldt med træ, der skulle brændes af.

Forfærdeligt svineri

Sådan indleder Ole B et brev til nationen! om klima og miljø og sund fornuft. Ole kan nemlig ikke overbevise sig selv om, at det giver mening at sejle træ fra andre verdensdele til Danmark og hælde det ind i en ovn, der laver varme og strøm. Og han har derfor bedt nationen! om at få svar på, hvad Amagerværket selv siger om importen. De svar kan du læse nedenfor. Oles brev fortsætter nemlig således:

- Det er da noget forfærdeligt svineri.

- Jeg har selv boet i Brasilien, og der kæmper man altså for at bevare træerne og junglen.

Hvordan kan det være grønt?

- Forstår slet ikke at det kan være grønt og klimavenligt at gøre den slags.

- Og jeg er ret sikker på at jeg ikke er den eneste, der har det sådan, skriver Ole, og HOFOR – der ejer Amagerværket – skriver til nationen! at lang transporttid ganske rigtigt øger CO2-udledningen, men slet ikke så meget, som man skulle tro, da skibene kan transportere meget store mængder:

Vi importerer biomasse fra 10 lande

- I 2020 modtog HOFOR godt 800.000 ton biomasse, bl.a. fra Danmark.

- Den importerede biomasse kom fra Letland, Tyskland, Estland, Brasilien, Norge, Belgien, Spanien, Polen, Portugal og Litauen.

- Lidt mere end en tiendedel af biomassen kom fra oversøiske lande, mens langt det meste kom fra det nordeuropæiske nærområde.

Det er 100 procent bæredygtigt

- Al den biomasse, HOFOR har modtaget, altså 100 pct., er certificeret bæredygtig.

- Det vil sige, at bæredygtigheden er blevet kontrolleret af uvildige aktører.

- HOFOR bruger bl.a. FSC-ordningen, som mange danske kender fra forskellige produkter. Det betyder, at der fældes (HOFOR skriver fældes, men mener nok plantes red.) nye træer i de områder, vores biomasse kommer fra. Og at skoven beskyttes.

Og det fra Brasilien er restprodukter

- I forhold til den brasilianske biomasse kan HOFOR oplyse, at den kommer fra en virksomhed, der lever af at sælge certificeret bæredygtigt træ, dyrket til papirproduktion.

- HOFOR aftager restprodukterne fra plantagen.

- Derfor kommer biomassen naturligvis ikke fra regnskoven eller andre bevaringsværdige områder. Hvis det var tilfældet, kunne den ikke blive certificeret som bæredygtig.

Og så meget forurener det heller ikke

- En lang transporttid øger CO2-udledningen, men slet ikke så meget, som man skulle tro, da skibene kan transportere meget store mængder.

- Og helt overordnet reducerer HOFORs biomasse CO2-udledningen med mere end 90 pct. i forhold til kul. Også når transporten er regnet med, oplyser HOFOR.

Uden biomasse så det sort ud for Danmark

Hos Danmarks Statistik kan man læse, at biomasse er meget vigtigt for Danmarks ambition om at bruge vedvarende energi.

I det seneste energiregnskab (for 2019, udgivet juni 2020) skriver man således at 63,3 pct. af den vedvarende energi kom fra biomasse og 22,3 pct. fra vindkraft.