Varmeregning: Nogen kan få rabat

- Det er positivt, at regeringen har øje for kompensation til de økonomisk dårligst stillede.

- Men 100 mio. kr. er en dråbe i havet.

- Vi frygter, at de ældre bliver ladt i stikken i bureaukrati.

Sådan lyder det fra Ældresagens direktør Bjarne Hastrup om de 100 milioner regeringen for en god uge siden afsatte til ekstra varmehjælp.

Pengene skal søges to gange

Meningen er nemlig, at kommunerne skal søge om pengene hos beskæftigelsesministeriet, og at borgerne skal søge kommunerne om hjælp - f.ex. kan pensionister søge om større personligt tillæg til pensionister og kontanthjælpsmodtagere kan søge enkeltydelser.

- Ikke alle har kræfter til at kæmpe for en kompensation, der kan vise sig ikke at række langt nok, siger Bjarne Hastrup, der minder om, at pensionisternu skal opstille et budget med alle indtægter og udgifter.

Det budget skal kommunen så studere og vurdere om rådighedsbeløbet er tilstrækkeligt, eller om der kan ydes et personligt tillæg.

33 milliarder i energiafgift

Adskillige læsere har de seneste måneder kontakter nationen! for at fortælle om deres problemer med at betale de høje energiregninger, og nationen! har onsdag spurgt i både Klimaministeriet og i Beskæftigelsesministeriet, hvor mange af de 100 millioner kroner, der er udbetalt til kommunerne. Men det tal er ikke så let at få.

Sidste år betalte danskerne næsten 33 milliarder i energiafgifter - og regeringen forventer, at hive stort set ligeså meget ind i år.

