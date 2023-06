Varmt vand stiger: 656.000 kunder ramt

- Desværre har priser, inflation og indtægter fra elproduktion ikke udviklet sig, som markederne forventede det her i foråret.

- Derfor er vi nødt til at justere prisen på fjernvarme op fra september.

Steg 1. januar - nu stiger den igen

Sådan siger direktør Gorm K. Elikofer fra Hofor om de godt 1400 kroner, ejerne af en villa på 130 kvadratmeter skal finde ekstra pr. år - og de 608 kroner beboerne i en typisk lejlighed på 80 kvm, skal finde:

- Med den nye pris vil det koste 8216 kroner at få varme i radiatoren og varmt vand i hanen i et år i lejligheden.

19.000 kr for en villa

- Og 18.988 kroner at få varme i radiatoren og varmt vand i hanen i et år i en villa på 130 kvadratmeter, forklarer Hofor, der sidste gang hævede prisen for de 656.000 fjernvarmekunder for fem måneder siden.

Ikke igen: Varmeregning stiger

Annonce:

Priserne på fjernvarme går op og ned, og i 2021 kostede en mWh 654,94 kroner.

Passerer 700 kr. for en mwh

Den faldt så til 610 kroner i 2022, men i december måtte Hofor meddele en prisstigning på syv procent fra 1. januar. Her kostede en mwh så 653 kroner, men nu - fra 1. september - passerer den 700 kroner. Hofor-chefen er da også klar til at sænke prisen - hvis 'tingene ændrer sig':

- Prisen på det varme skal hverken være højere eller lavere end de udgifter, der er, og vi vil hellere justere prisen flere gange frem for i meget store portioner en gang om året.

- Hvis tingene ændrer sig, og der er grundlag for at sætte priserne ned igen, gør vi naturligvis også det – ligesom vi gjorde med bygaspriserne i marts 2023, siger Gorm Elikofer, men hvad siger du?