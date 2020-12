'Vaskehal' i Menu: Skide smart

- Det sku da smart.

Sådan skriver Michella H i en kommentar på Rødovre Lokal Nyts Facebook-profil om den vaske-hals lignende sprøjte-maskine, den lokale Meny har installeret så kunderne kan få ny-afsprittede indkøbsvogne.

Ikke bare smart, men 'skide smart'

Og Michella er ikke den eneste, der synes det er smart:

- Det da genialt, skriver Heidi A og Lonnie synes der skal bandes:

- Skide smart, skriver hun.

nationen! har bedt Dagrofra, der står bag Meny-kæden om at forklare, hvad der er gang i Rødovre, og de oplyser, at der er tale om en 'Clean2go', der er udviklet i Holland. Og at maskinen er et supplement til butikkernes normale spritdispensere, plexiglas ved kasserne og afmærkning i forhold til at huske at holde afstand.

Tester tre steder - og kunderne er glade

- Det er et initiativ, som testes lokalt i enkelte Meny-supermarkeder, Meny Rødovre, Domus Vista På Frederiksberg og i Viborg. Projektet støttes af KFI Erhvervsdrivende Fond.

- Vi følger projektet med interesse, og både kunder og supermarkeder har taget godt imod maskinen, som er et supplement til vores normale spritdispensere, afstandsmarkeringer mv., siger Jannie Ravn Madsen, kommunikationskonsulent i Dagrofa til nationen!, og fortæller, at der er guider, der hjælper kunderne med at bruge maskinen.