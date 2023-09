Vaskehalsdrama: Habib raser

- Hej.

- Jeg har et abonnement hos nembilvask i Vejle. Det har jeg haft i perioder siden 2020.

- Nu har de valgt at opsige mig som kunde - midt i en periode - uden at skrive til mig om, at mit abonnement er opsagt.

- De siger, det er fordi jeg vasker min bil for mange gange - selvom der står, at der er fri vask.

Føler mig uretfærdigt behandlet

Sådan indleder Habib et brev til nationen! om at være glad for at vaske bil og betale for at kunne gøre det ubegrænset. Og så blive smidt ud, fordi han åbenbart vasker for meget.

Habib har kontaktet Forbrugerrådet, men de kan ikke hjælpe, når prisen for ydelsen er under 1000 kr. Så nu håber han, at der her brev kan få Nembilvask - der også har antydet, at Habib låner sir kort ud, så andre kan vaske - på andre tanker. Nedenfor kan du se, hvad Nemlbilvask synes om sagen - Habibs brev fortsætter nemlig således:

Annonce:

Kører forbi næsten hver dag og vasker

- Jeg føler mig uretfærdig behandlet

- Vaskehallen ligger tæt på min bolig, og jeg kører forbi stort set hver dag.

- Jeg kan godt lide at have en skinnende ren bil, og det tager kun fem minutter, og den vasker, imens man sidder i bilen.

- Det er nemt og enkelt og med abonnement til frivask, kan man jo lige så godt benytte sig af det, skriver Habib, der også har sendt dette noget utydelige screenshot af vaskehistorikken med:

Fri vask - betyder fri vask

nationen! har spurgt Nembilvask, hvor mange gange, de synes, man skal vaske, før man vasker for meget - og om de via deres overvågning har konstateret, at Habibs kort er brugt til andre biler? Og det svarer Nembilvask på sådan her:

- Et vaskeabonnement med fri vask - betyder som skrevet FRI VASK!

- Ønsker kunderne vaske 2 x dagligt, eller bare hver dag - så er dette tilladt med deres tilmeldte nummerplade.

- Medmindre andet står i salgsannoncen eller vaskehallens betingelserne.

Annonce:

Bruger 15 timer hver uge på vaskemønstre

- Vi værdsætter de kunder, som kommer meget på vores vaskestationer, - da det er dem, som er med til at opretholde en god standard i vores vaskehaller og puslepladsområder .

- Jeg vil ikke kunne gå ind i nogen specifik sag om vores kunder, men kan bekræfte overstående er vores koncept i NEMBILVASK.

- I NEMBILVASK bruger vi ca. 15 timer ugentlig på at gennemgå 'forkerte' vaskemønstre i vores system - altså abonnementsbrugere, som foretager bilvask flere gange dagligt.

Og vi opsiger 2-3 kunder pr. uge

- Det udløser desværre ugentlig ca. 2-3 kunder, som vælger at misbruge deres vaskeabonnement til flere biler - og derved opsiges på baggrund af denne overtrædelse.

- Kunderne er dog forsat velkommen på vores stationer herefter, men skal betale for bilvasken ved automaten i vaskehallen, skriver Nembilvask, men hvad med dig?