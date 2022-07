Veganer dømt: Baby død af sult

En 39-årig amerikansk kvinde står til livstid for at have sultet sin 18 måneder gamle baby ihjel. Barnet - der kun vejede 7,7 kilo eller cirka 3 kilo for lidt - havde kun fået grøntsager, frugt og modermælk

- Frugt og rå grøntsager....til et lille barn?

- Den kvinde er skrupskør. Og bør afsone meget meget meget meget lang tid i fængsel

- Og aldrig komme nærmere end 100 meter på et barn.

De andre børn blev også mishandlet

Sådan skriver El H. i en kommentar på det engelsksprogede medie Law & Order om den livstidsdom en irsk-amerikansk kvinde fik i sidste uge i Florida.

Retten dømte hende ifølge Foxnews for at have sultet sin 18 måneder gamle søn til døde tilbage i 2019. Kvinden lever vegansk, og gav ifølge anklageren sønnen en diæt bestående udelukkende af frugt og grøntsager plus modermælk:

Plantebørn: Tag bare en blodprøve

- Beviserne i retten viste, at barnet døde af alvorlig underernæring og dehydrering.

Hun vidste hvad hun gjorde

- Kvindens tre andre børn på 3, 5 og 11 år var også blevet mishandlet, sagde statsanklageren, der kunne fortælle retten, at moderen tidligere havde fået pålæg om at følge kurser i børneernæring.

- (Så) hun vidste hvad hun gjorde. Uvidenhed er derfor ikke et argument, sagde anklageren.

I Danmark har veganer-mad til babyer også skabt debat - så meget at to eksperter for tre år siden skrev indlæg nedenfor - men hvad tænker du?