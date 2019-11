Vegetar jublede over Burger King-nyhed: Så gik sandheden op for ham

- Jeg skulle faste helt fra i morges af, fordi jeg skulle indlægges på Viborg sygehus.

- Da jeg blev udskrevet, skulle jeg bare have noget at spise, og på vej hjem kører jeg ind til Burger King i Viborg.

Jeg er vegetar

- Jeg er vegetar, og jeg henvender mig ved kassen for at spørge, hvad den nye bøf (Whopper Rebel red.) består af, og medarbejderen siger så følgende:

- 'Den består af sojabønner og grøntsager. Vi kan dog ikke garantere at bøffen er vegetarisk, da de bliver stegt samme sted som de almindelige kød bøffer'.

- Jeg udtrykker min utilfredshed.

Blev nødt til at bestille løgringe og pommes

Sådan indleder Mark et brev til nationen! om den burger-oplevelse, han blev snydt for i dag. Mark er - som du kan nedenfor - ikke den eneste, der har bemærket, at Burger King bruger samme grill til at stege kødbøffer og ikke-kødbøffer på. Hans brev fortsætter derfor således:

- Da jeg som vegetar ikke havde andre muligheder - da den gamle vegetar-burger de havde på menuen udgik fra i dag, grundet den nye var kommet - blev jeg nødt til bare at bestille pommes fritter og løgringe, skriver Mark til nationen!, og på Burger Kings Facebook har 'samme-grill-problematikken' også fået Helene R og en hel del andre på banen:



Kød-rester og fedt fra kødet

- Ærgerligt hvis den bliver stegt på samme grill som kylling og bøffer.

.- Så giver det jo ikke rigtig mening. Så kan vegetarer og veganere jo ikke spise den alligevel.. men fint for kødspisere der vil spise mere grønt, skriver Helene, og det giver Michelle A hende ret i:

- Der vil være kødrester, fedt osv. fra kødet, og det ønsker vegetarer og veganere ikke at spise.

- Men Burger King kunne lave en lille reserveret sektion af flammegrillen til de plantebaserede bøffer, skriver den løsningsorienterede Michelle, mens Victor Z synes vegetarerne skal slappe lidt af:

Vær glad for at de tænker på jer

- Ahhh hold nu kæft.

- Vær da glad for de overhovedet tænker på jer.

- Og helt ærligt hvad bliver det næste - særskilt kølerum, skriver Victor.

Kødelskere der ønsker plantebaseret alternativ

nationen! har spurgt Burger King, om det er korrekt, at kødbøffer og ikke-kød-bøffer bliver grillet på samme grill, og det er det, men:

- Det er vigtigt at understrege, at Rebel Whopper indeholder en plantebaseret bøf og er målrettet til de gæster, der elsker kød, men ønsker et plantebaseret alternativ, siger Daniel Schröder, nordisk marketingchef for Burger King til nationen!, men hvad siger du?