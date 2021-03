Vegetar snydt af Kims bacon snacks

Emilie har været vegetar i 14 år - og hun har spist baconsnacks med god appetit og ligeså god samvittighed. Men så kom hun til at købe Kim's version af baconsnacks.

- Jeg er en af dem, der er rigtig glad for de chips, der hedder 'bacon snacks'.

- Mange kender dem højst sandsynligt fra Bakken og Tivoli, men man kan få dem mange steder.

- Det er chips uden kød, selvom man godt kan tro noget andet på grund af navnet, hvilket jo er fint, når man som mig er vegetar.

De smagte slet ikke som de andre

Sådan indleder Emilie M – der godt ved, at nogen vil grine af hende – et brev om at elske snacks med bacon smag, men ikke spise kød. Emilie har nemlig været vegetar i 14 år, og spist sine snacks med baconsmag med god appetit og ligeså god samvittighed, men forleden fik hun nogle med en smag, hun ikke kendte.

Og det synes hun er så meget for dårligt, at hun gerne vil involvere resten af Danmark. Hendes brev – som Kims’ kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg købte så for nyligt nogle bacon snacks fra Kims, og undrede mig over, at de på ingen måde smagte som andre varianter.

Og bag på posen kunne man læse at det var flæskesvær

- Det viste sig, at der bag på posen - ret småt – stod, at det faktisk var flæskesvær.

- Jeg blev noget forbavset, da jeg så havde spist kød, uden min vilje.

-Jeg skriver til Kims, og fortæller dem at jeg synes deres emballage er misvisende, for jeg tænker, at jeg ikke kan være den eneste, der har købt produktet, i troen om at det var noget andet.

Føler mig snydt og har det skidt

- De tilbyder mig så 50kr til deres webshop - og jeg står nu med følelsen af at være blevet snydt og har det skidt med at have spist kød, når jeg har været vegetar i 14 år..

- Jeg føler ikke, at jeg er blevet taget seriøst, skriver Emilie og Kims'-teamet hos Orkla er ikke helt afvisende - selv om det er første gang, de har hørt om problemet 'flæskesvær i bacon snacks':

- Som du også kan se på vores emballage – se vedhæftede – lægger vi ikke skjul på, at der er gris i… ja vores Bacon Snacks… hverken på forsiden eller bagsiden af vores emballage eller på vores site.

- Vi kan se, at andre virksomheder producerer snacks med baconsmag, mens vi producerer Bacon Snacks. Det må være her, forvirringen er opstået.

Det er første gang vi får sådan en klage

- Uanset hvad, sætter vi stor pris på, at vores forbrugere rækker ud til os med ris og ros - og i særlige situationer, hvor en forbruger har haft en dårlig oplevelse med vores produkt, er det standardprocedure at give et lille gavekort på 50 kroner til vores webshop.

- Vi ser jo rigtig gerne, at forbrugeren kan få en ny og bedre oplevelse.

- Du spørger ind til, hvor mange klager vi har fået over, at der er gris i vores KiMs Bacon Snacks. Det er første gang, vi modtager sådan en klage.

- Om vi kunne skrive det mere tydeligt på forsiden, at vores KiMs Bacon Snacks indeholder gris?

Men kommer der flere, så kigger vi

- Vi synes mere, end hvad vi allerede gør, ville være at overdrive - men skulle der mod forventning komme flere henvendelser som denne, er det altid noget, vi noterer og kigger ind i, skriver Kim's teamet, der også gerne vil gøre opmærksom på, at det faktisk er en del mere omkostningstungt at producere Bacon Snacks lavet af ægte flæskesvær sammenlignet med snacks, der blot har tilføjet baconsmag. Og at deres produkt- hvis det havde været vegetabilsk og pakket ind i nuværende emballage og design - havde været vildledende ifølge lovgivningen.