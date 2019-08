Vegetarer klager over maden til koncert: Kun pomfritter

- Kan også tilslutte mig madkaos.

- Vi opgav at stå i kø.

Sådan skriver Finn P i en af de kommentarer, der lige nu tikker ind på Fyens.dk om de meget lange køer til de boder, der skulle sælge mad til de 7000 gæster, der lørdag var dukket op på Valdemar Slot for at høre musik med bl.a. Mads Langer og Anne, Sanne og Lis.

Og på avisens Facebook-profil er det skrevet hele 68 kommentarer om arrangementet. Susanne W var heller ikke tilfreds:

Kun pomfritter

- Kan kun tilslutte mig at arrangementet var utroligt dårligt ift. mad.

- For vegetarer var der kun pomfritter og pandekager med sødt. Generelt ekstremt dårligt mad.

- Endvidere skulle man betale 30 kr. for almindelig kildevand i den hede. Andre festivaller har vandposterne for at forebygge hedeslag, skriver Susanne, der dog slutter af med sætningen: 'Musikken var god'.

Lad folk tage mad med

En tredje gæst, Signe S., fortæller til Fyens,dk, at hun ventede mere end 1 time på sine pandekager, og at den lange ventetid betød, at hun gik glip af hovednavnet. Karin A skriver at hun tog sulten hjem, og Britta L synes det burde være muligt at tage mad med:

- Stop med visitation og lad dem, der har lyst til at tage egen mad med selv.

- Det ville betyde, at der var mad nok til dem, der ikke gider at havde madkurv med.

- Det er vel meningen, at man skal hygge og nyde musikken og ikke stå i kø halvdelen af tiden, skriver Britta, men hvad tænker du?