Vejafgift for personbiler: Klar om to år

Lige nu raser en del vognmænd over, at de skal betale vejafgift fra 2025 - men faktisk varmer politikerne op til en vejskat for alle. Altså også for din personbil

- Resultaterne vil kunne udgøre et grundlag for politiske drøftelser og forhandlinger om beskatning af personbiler i 2025.

- Forsøget er ikke ensbetydende med en permanent indførelse af vejafgifter for personbiler.

Vild plan: Nye bil-afgifter

Så virkelighedsnært som muligt

Sådan skriver Sund og Bælt, dem, der ejer Storebæltsbroen og betalingssystemet Brobizz, om det forsøg, der - imens vrede chauffører raser mod kilometerafgiften - er i gang med, ja, kilometerafgift for personbiler:

- Forsøget tilrettelægges, så det bliver så virkelighedsnært som muligt for at sikre, at resultaterne giver det bedst mulige grundlag for at vurdere effekten af vejafgifter i Danmark.

Fuld effekt

- Efter gennemførelsen vil resultaterne fra de forventeligt 2.200 forsøgspersoner blive benyttet til at vurdere de forventede effekter i en fuld implementering, skriver Sund og Bælt, der også har lavet en fin hjemmeside, hvor man kan se, at de betalingsområder, der indgår i forsøget, er de fire store byer:

Kilometer vs minutter

- I forsøget afprøves to forskellige afgiftssystemer:

- Kilometerbaserede afgifter - her betales for de kilometer, der køres. En fordel ved disse afgifter er, at afgiften for den samlede tur er kendt på forhånd og fast.

- Minutbaserede afgifter - her betales for det antal minutter, der køres. En fordel ved disse afgifter er, at det er simplere at implementere, skriver Sund og Bælt.

Der skal forhandles vej- og bilafgifter i 2025. Screenshot fra Sund og Bælts årsrapport

Allan: Hvad med ferien rundt i Danmark?

nationen! har modtaget en mail fra Allan J, der frygter, at forsøget ender med, at alle skal betale kilometer-afgift:

- Hvem får råd til at ligge og køre 150 km for at se deres barn skal spille kamp..

- Hvem får råd til at tage på ferier i bil rundt i Danmark....

- Og hvad med alt foreningsliv, forsvinder det, skriver Allan, men hvad tænker du?