Vejer 27 kilo: Skal han flytte hjemmefra?

Susannes søn Niclas er 30 år og bor hjemme, selv om han er meget handicappet. Hun oplever, at kommunen skærer ned og ned på hjælpen, og egentlig helst vil have, at hun giver op og sender sønnen på institution. Nu vil hun gerne høre, om hun er den eneste pårørende til en handicappet, der går med den følelse

- Min søn Niclas er 30 år.

- Han måler 130 cm, og vejer 27 kilo. Han kan kun udtrykke lyde, er selvskader og har ingen fornemmelse for sult eller tørst.

Fik skåret to tredjedel væk

- Frem til 2020 havde han hjælp hele døgnet, men så fandt kommunen ud af, at det var for meget.

- Vi fik derfor skåret ned med cirka to tredjedele.

- Det betyder, at pasningen i de mistede timer enten overlades til familien eller til hjemmehjælpere, der kommer flere gange i døgnet i nogle få minutter, hvorefter de er ude af døren igen.

De vil have at han flytter på institution

Sådan indleder Susanne et brev til nationen! om at bo i Danmark og have nogle forventninger til, hvordan de svageste borgere skal hjælpes. Og føle, at systemet slet ikke lever op til det.

Susanne tænker faktisk, at kommunen med nedskæringerne vil presse hende til at anbringe sønnen på en døgninstitution for at spare yderligere penge. Det tør hun ikke. Hun er nemlig ikke sikker på, at han vil overleve omgivet af fremmede døgnet rundt. Hendes brev – som hun håber kan sætte gang i en debat om hjælpen til handicappede – fortsætter nemlig således:

25 hjemmeplejere på 10 dage

- Kommunen har ved hjælp af et stopur beregnet, at det eksempelvis kun må tage fem minutter at foretage bleskift og fem minutter at give mad.

- Det kan også lade sig gøre på de ’gode’ dage, men hvad når Niclas er frustreret, ked af det eller nægter at samarbejde?

- For ikke at tale om den uro, som Niclas får af hjemmeplejen.

- På kun ti dage her i april måned har han haft besøg af ikke mindre end 25 forskellige hjemmehjælpere. En af dem gav ham i øvrig brandvarm mad, så han skreg af smerte, og en anden efterlod ham grædende, fordi tiden var gået og hun skulle videre.

Det skulle jo aflaste mig

- Jeg tør ikke forlade vores hjem, når hjemmeplejen er der, selv om hjælpen, jo skulle aflaste mig, så der var lidt tid til mig selv og den øvrige familie, skriver Susanne, der HAR klaget til kommunen, og igen til Ankenævnet, der gav kommunen ret til nedskæringerne.

Nu vil hun gerne høre, hvad du tænker om den hjælp, Niclas får. Og om du også oplever at kommunerne skærer ned på hjælpen til handicappede?

Her er Ankestyrelsens afslag – og en del af deres gennemgang af sagen: