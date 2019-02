Venlig Netto-chef fyret: Gav kredit

- Har handlet i Netto for sidste gang.

- Sådan nogle klaphatte.

Fyret pga af venlighed

Sådan skriver Henrik E i en af de 15 kommentarer, der er skrevet på Hjørring Nyts Facebookprofil om den lokale og nu tidligere butikschef i Netto, der blev fyret fredag, fordi han havde ladet en såkaldt 'storkunde' vente med at betale.

Og Henrik er ikke den eneste, der synes at Nettos øverste ledelse har været lige lovlig grove nok:

- Steen var kundevenlig, smilende og en god butikschef.

- Trist at høre at Netto fyrede ham, skriver Vicki A og Peter C bruger en nedadvendt tommelfinger i sin kommentar:

- Blev fyret pga. venlighed.

Er ked af det

Butikschefen skriver selv på Facebook, at han ikke har snydt og stjålet og at Netto ikke har tabt penge på hans opførsel:

- Da jeg har brudt en intern regel omkring kreditgivning, til en storkunde, er jeg d.d.(skrevet i fredags red) stoppet som butikschef i Netto.

- Er ked af det, men ser fremad, skriver han, og skal man tro de mange kommentarer til den melding (97 stks pt), så kommer han ikke til at gå arbejdsløs særlig længe:

- Sender varme tanker og kram til dig.

Nogle er i god tro - andre er ikke i god tro

- Det er aldrig sjovt at gøre sit bedste i god tro og så få en straf pga. nogle regler, der er tiltænkt situationer, hvor folk ikke er i god tro.

- Jeg håber at denne kortvarige modgang skaber nye muligheder og åbner døre for dig, for jeg er ikke i tvivl om, at der er så meget drivkraft og gode evner i dig, at det nok skal ende med, at mange andre tager imod dig med kyshånd.

- Når nogen smider guld på gaden, så kan man være sikker på, at andre samler det op, skriver Thorben V f.ex. og Anker J frygter for fremtiden:

Frygter håndgranats-look

- Så kommer butikken igen snart til at ligne et sted, man kaster med håndgranater.

- (Mere) snorlige butik har man skullet lede længe efter.

- Den korte tid du var i Bispensgade kunne man se det med det samme, skriver Anker J.

Nettos pressekontor meddeler at de som altid i personalesager, ikke kan gå yderligere i detaljer. Heller ikke, selvom de i dette tilfælde ikke deler udlægning af sagen.

- Vi kan dog bekræfte, at vi med omgående virkning har stoppet samarbejdet med Steen, skriver Netto, men hvad tænker du?