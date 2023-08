Vestas-folk straffes: Bøder hver time

- I lokalområdet har man haft lønstigninger på den anden side af tre procent.

- På Vestas er de ansatte blevet tilbudt 1,2 procent.

- Det er de utilfredse med, for de føler sig ikke værdsat ved de lokale lønforhandlinger.

Knokler for den grønne omstilling

Sådan siger Carsten Dannemann Kjeldgaard, formand i Dansk Metal Skjern-Ringkøbing, til TVMidtvest om de 1300 timelønnede Vestas-medarbejdere, der har strejket siden tirsdag.

nationen! har modtaget en mail fra en af de strejkende, der ikke tør stå frem med af frygt for at blive 'slagtet'. Og den handler bl. a om at føle sig værdsat:

- Vi produktionsmedarbejderne knokler for den grønne omstilling.

Mens cheferne skovler ind

- Og så ser vi hvordan cheferne skovler flere millioner i lommen i bonusordninger samt aktier hvert år, uden at dele, skriver Vestas-arbejderen således, men foreløbig ser strejken ikke ud til få Vestas-ledelsen til at vakle. Og Fagbladet 3F kan oveni fortælle, at de strejkende nu skal betale for at strejke:

- Boden er på 56 kroner i timen for faglærte arbejdere og 50 kroner i timen for ufaglærte, for hver time de har nedlagt arbejdet.

- Hertil kommer, at de heller ikke modtager løn for de timer, de ikke er på arbejde, skriver Fagbladet 3F efter et møde i København med repræsentanter fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

186 kr i timen: Så find et andet job

OBS: Hvis du har en Vestas-lønseddel, så send den gerne på denne mail.