Vestas med trist nyt: To ugers tvungen ferie

Vestas skruer 25 procent ned for fabrikken i Ringkøbing næste år, og medarbejdere skal derfor deles om arbejdet og modtage dagpenge for resten

- Viser endnu engang, hvor vigtig turistarbejdspladser er i kommunen!

- Med tiden bliver møllerne så store, de ikke kan produceres i Ringkøbing.

Tobaksfabrik?

Sådan skriver Poul M. i en af de 22 kommentarer, der er skrevet på Dagbladet Ringkøbing-Skjerns Facebook-profil om sløj ordretilgang på Vestas.

For verdensfirmaet har for nylig meddelt de flere hundrede timelønnede medarbejdere på fabrikken i Ringkøbing, at de skal holde ferie i uge 1 og uge 7, hvor produktion lukker ned. Og at de skal forberede sig på at arbejde deltids og modtage supplerede dagpenge til efteråret 2024.

Sløjt: Fyrer 45 mand

Vestas forklarer til avisen, at den slags er helt almindeligt, men læser man videre i de mange kommentarer, så er der flere, der læser meddelelsen ind i en større historie om industri i Danmark:

Nej, industrien er på vej ud

- Måske vi kan få en orgelfabrik igen, eller en tobaksfabrik, som vi havde for 100 år siden, ja måske også et skibsværft igen.

- Nej, vi må erkende at industrien for en stor del er på vej ud af Danmark, det er tidens udvikling.

- Vi må satse på det som rører sig nu, og de nærmeste år frem. Omstillingsparathed er nøgleordet i vort land, skriver Poul M.

