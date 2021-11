Vi aflyser julefrokosten: Men god jul

- Jeg synes da, at det er supergod stil at aflyse.

- Jeg er også selv ansat i en stor 'virksomhed', og der er julefrokosten også aflyst.

- Tænker, at det bliver en god jul alligevel.

Og hvad så?

Sådan skriver Jeanette M. i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook-profil om Danmarks Radios aflysning af årets julefrokost.

- Det mest forsvarlige er at udskyde store sociale arrangementer, sagde en underdirektør i DR, der også er formand for DR's coronagruppe i går, og Jeanette er langt fra den eneste, der synes en julefrokost i en galoperende coronatid er for risikabel - og godt kan leve med en aflysning:

- Hvad så?

Vi skal ikke pakke os væk

- Det er der sgu da mange virksomheder der gør. Hvorfor lave en historie på noget så ligegyldigt, skriver Henrik L. i en anden kommentar, mens Claus W. har set frem til snapsegilder i snart to år:

- Nej, ikke igen i år ... lad nu de julefrokoster være ...

- 2020 var forståeligt, men ikke i 2021.

- Vi skal leve med corona, ikke pakke os væk hele tiden, skriver Claus W, der ikke kan se problemet med fester, hvis deltagerne lader sig teste op til.