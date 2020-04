Vi er bange: Coronasyge får afdeling på plejehjem

- Hej

- Vi er bange.

- Man har oprettet en særlig afdeling til plejekrævende COVID-19 borgere.

Sådan lyder de første linjer i en mail til nationen!, skrevet er to beboere på Plejecentret Tolleruphøj i Frederikssund, der udover de faste ældre beboere, nu også huser corona-smittede borgere.

Sådan ser brevet til beboere og de pårørende ud.

Synes man læser en del om plejehjem og corona

De to beboere tør ikke står frem med navne, da de er bange for at deres nødråb kan skade dem. Men nationen! har kender deres navne og har også været i kontakt med en nervøs pårørende til en beboer på Tolleruphøj. De følger nemlig godt med i corona-smitte-nyhederne, og kan se, at det især er ældre, der bliver ramt og at smitten huserer på mange plejehjem.

Se også: Ni personer er døde med corona på plejehjem i Vallensbæk

Se også: 12 beboere på københavnsk plejecenter er døde efter smitte med coronavirus

Se også: Opråb fra ansatte på plejehjem: Corona har fundet vej



Ingen her tør sige noget

Deres mail - som lederen af centret kommenterer nedenfor - nemlig således:

- Ingen ved noget.

- Ingen her tør sige noget.

- Og vi får ikke noget at vide, skriver de to bange beboere, men skal man tro på Marianne Broby, så er der ikke noget at være bange for:

COVID-19 afsnitter er isoleret fra beboerne

- COVID-19 afsnittet på Tolleruphøj er isoleret fra beboerne i plejeboligerne, ligesom medarbejderne fra plejehjemmet ikke har opgaver i COVID-19 afsnittet.

- Der er lavet en opdeling, så hverken medarbejdere, service, vasketøj, affald eller andet krydser mellem den midlertidige afdeling og resten af omsorgscentret.

- Der er ikke konstateret nogen smittede borgere i plejeboligerne på Tolleruphøj, ligesom der ikke er nogle medarbejdere, der er konstateret smittede.

Og der tales helt åbent om afsnittet

- Beboerne er informeret om indretningen af afsnittet.

- Det er sket via et brev, som medarbejdere har læst op for de enkelte beboere og snakket med dem om det. Derudover er brevet sendt til nærmeste pårørende, og der er foretaget telefonsamtaler med de pårørende, hvor de er blevet informeret og har haft mulighed for at stille spørgsmål.

- Der er tæt opfølgning med beboerne, og der tales åbent om situationen med COVID-19 generelt og om afsnittet på stedet med COVID-19 smittede borgere.

Og vi har ikke hørt at nogen er bange

- At beboerne er bange kan vi ikke genkende, og at nogen ikke tør spørge, kan vi heller ikke genkende.

- Der informeres løbende til beboere og pårørende om situationen, og der er altid mulighed for en samtale om situationen, skriver leder Marianne Broby, men hvad tænker du?