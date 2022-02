Vi er corona-ninjaer: Bliver ikke smittet

- Vi er corona-ninjaer.

Sådan skriver Louise L. til veninden Karla H. i en af de - holdt nu fast - mere end 10.000 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebookprofil om et videnskabeligt studie, der tyder på, at nogle af os - pga. forkølelse - har et immunforsvar med mange T-celler, der betyder, at vi ikke bliver smittet med pandemivarianten covid-19 i lige så høj som andre.

Ha, ha: Corona kan ikke lide mig og min datter

- Min kæreste fik corona.

- Vi bor i et lille hus og kunne ikke isolere os fra hinanden, og trods syv dage med en smittet fik jeg ingenting …

- Venner og veninder falder på stribe, min famile også, og pædagoger og børn i børnehave, men min snart femårige datter og jeg får det ikke!!!

Professor: Betydelig immunitet

- Vi har joket med, at corona ikke kan lide os, skriver Pia K. i en anden kommentar, og i en helt uvidenskabelig afstemning, som mere end 50.000 læsere har deltaget i, svarer hele 68 procent, at de faktisk har undret sig over, at de ikke er blevet smittet.

- Dem, der ikke tester positive efter kraftig eksponering, har nogle T-celler, som reagerer mod en række coronavirusser.

- Noget tyder endda på, at de har betydelig immunitet mod SARS-CoV-2, lyder forklaringen fra Søren Paludan Riis fra Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet til TV 2.

Han understreger dog, at det nye studie ikke betyder, at man bare skal blive forkølet for at få immunitet, men hvad tænker du?