Vibeke fik fravær: Ville ikke tildække sig i moské

- Kæmpe stor tespekt til dig Vibeke.

- Det er fantastisk flot at sige fra pga de principper man står for.

- Og jeg kan slet ikke forstå at det skulle være et problem.

- Desuden kan jeg slet forstå, hvorfor eleverne skal slæbes med ud i en moské, hvad har det med undervisning at gøre?

Sådan skriver Edel K i en af de 77 kommentarer, der er skrevet på sn.dk om HF-VUC-eleven Vibeke, der ikke ville deltage i et moské-besøg, fordi der var dresscode.

Burde ikke være obligatorisk

Korte shorts, nederdele og ærmeløse trøjer var forbudt, og da hun ikke ville underkaste sig sharia, så blev hun væk - og fik fravær.

- Jeg mener ikke, besøget burde være obligatorisk, når der er restriktioner til påklædning.

- Jeg vil ikke underkaste mig sharialoven, siger Vibeke til avisen, der også har talt med HF-VUCs rektor, der nu har tilbudt Vibeke, at hun kan skrive en skriftlig opgave og dermed få slettet sit fravær:

Rektor: Problemet kom bag på os

- Der har før været besøg i moskeen uden problemer.

- Som organisation kom det bag på os, at det var et problem, og jeg skulle have tid til at tænke over, hvordan vi kom hinanden i møde, siger rektor Pernille Brøndum til avisen, men læser man kommentarfeltet, så skulle skolen have tænkt sig bedre om på forhånd:

- Jeg synes, at det er utroligt dårligt af skolen, at de ikke har kunnet forudse, at nogle elever måske ikke ville ønske at deltage af den ene eller den anden årsag.

- Jeg synes ikke det er ok, at man tvinger eleverne til at underkaste sig sharialovgivning og det gør man jo ved at give dem fravær.

- Eleverne må i forvejen ikke have ret meget fravær, så ryger de ud af uddannelserne, så alt tæller.

Skolen skal skamme sig

- Skolen skulle skamme sig, og jeg synes at skolen bør give Vibeke en undskyldning og så se at få slettet det fravær, skriver Karina K og Povl R er enig:

- Selvfølgelig kan man ikke stille religiøse påklædningskrav til obligatorisk undervisning!

- Mon ikke den lærer burde finde sig et andet arbejde?

- Det svarer til at kræve hagekorsarmbind ved et besøg i DNSB's bunker i Greve, skriver Povl R, men hvad tænker du?