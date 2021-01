Video skaber panik på universitet

- Hej.

- De ansvarshavende på Københavns Universitet ønsker åbenbart ikke at tage affære, så nu føler jeg mig nødsaget til at gribe efter det sidste håb, vi har. Medierne!

- Vi er 100+ studerende fra forskellige studier på Københavns Universitet, der på søndag skal til eksamen i humanbiologi.

Vil hellere til online-eksamen

- Eksamen afholdes på ITX Københavns Universitet på Peter Bangs Vej 36 på Frederiksberg. Dette er fortsat uændret, da eksamen er uden hjælpemidler.

- Og universitet er standfast og nægter at omlægge til online trods forsamlingsforbud, restriktioner og anbefalinger om omlægning.

Stå i kø med mundbind

Sådan indleder XX (nationen! kender naturligvis den studerende fulde navn ) et brev om eksamen i en corona-tid. Og den frygt og bekymring hen sammen med adskillige andre studerende har før søndagens fysiske eksamen.

Som du muligvis husker fra december har andre undervisere og studerende og påørørende til studerende fra andre uddannelser luftet samme bekymring, og nedenfor kan du læse Københavns Universitets svar på, hvorfor de mere end 100 studerende skal møde fysisk op frem for at gennemføre eksamen online. XX's brev fortsætter nemlig således:

Og kun 1 meter og 20 cm til de andre

- De ansvarlige mener, at vi skal møde op 60 minutter før eksamensstart, stå i lange køer udenfor med mundbind og afvente pladsanvisning gennem smalle gange.

- KU’s begrundelse er ingen anden, end at prøven er uden hjælpemidler. Det er deres argument for, at den ikke kan foregå online.

- Men i sommer var vi til præcis samme type eksamen hjemmefra.

Smitterisikoen er da til få øje på

- Universitet har lavet en video, som beskriver, hvordan man skal forholde sig til en sådan eksamen. Her kan man se, at man kun har 1,20 m til hinanden, og at man må sidde uden mundbind.

- Skal man på toilettet under eksamen, bruges de samme toiletter som alle andre på etagen.

- Ønsker man ikke at deltage, skal man søge dispensation og have sine argumenter og dokumentation i orden. Hvis ikke dispensationen kan gives, bruger man som studerende et ud af sine tre eksamensforsøg på at overholde de retningslinjer, der er udstedt af regeringen.

- KU beskriver INGEN smitterisiko i videoen, men det er simpelthen usandt.

Jeg vil ikke være en del at corona-statistikken

- Københavns Universitet udsætter os altså for alvorlig smittefare og er tydeligt ligeglade med, at netop denne eksamen vil kunne gøre os alle til en del af statistikken, skriver XX, og nationen! har bedt Københavns Universitets sundhedvidenskalbelige fakultet svare på, hvorfor denne eksamen skal gennemføres - og om de selv synes videoen skaber tryghed. De svarer:

- Retningslinjerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er fortsat, at 'Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fysisk fremmøde i eksamens- og undervisningssituationer vurderes nødvendig' (https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2021/covid-19-restriktioner-bliver-skaerpet-pa-videregaende-uddannelser).

Vi mener det er fagligt nødvendigt

- Vi afvikler derfor enkelte eksamener fysisk, fordi vi vurderer, at det er fagligt nødvendigt. Vi afvikler eksaminerne inden for de gældende retningslinjer – og på en tryg og sikker måde.

- Det er vigtigt at understrege, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hele tiden følger myndighedernes anvisning og anbefalinger både i forhold til eksaminer og undervisning. Og dermed tager ansvar for de studerende.

Og vi har pillet videoen ned

- Vi er i tæt dialog med myndighederne, og sker der ændringer i myndighedernes anbefalinger eller retningslinjer, så vil vi selvfølgelig justere, så vi hele tiden følger dem.

- Det er også sket nu, hvor det nye afstandskrav er implementeret i KU's eksamenshus.

- Den konkrete video er lavet i december 2020 for at give de studerende vejledning ift. eksamenssituationen.

Nu vurderer vi hvordan vi sikrer de studerende bedst

- De nye retningslinjer betyder, at den er taget ned, indtil vi har vurderet, hvordan vi bedst sikrer de studerende god vejledning forud for deres fysiske eksaminer, skriver Hans Henrik Saxild, prodekan ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, men hvad siger du?