Vidste godt jeg ikke måtte: Kommune kræver 1,3 mio. retur fra handikappet

Haderslev Kommune vil gerne betale 1,3 mio. pr. år, for at en handikappet mand får hjælp. Men han må ikke rejse til udlandet i længere tid og tage sin hjælp med uden at spørge om lov

- Måske man skulle bruge kræfterne på at få de 900 mill. tilbage fra Nordea.

- En handikappet har udlevet en drøm ...

- Hurra for det ...

Må kun rejse udenlands én måned uden at spørge om lov

Sådan skriver Hanne F i en af de 30 kommentarer, der er skrevet på jv.dks Facebook-profil om en handikappet mand, der rejste til Sydafrika i ét år. Og tog sin kommune-betalte hjælper (den såkaldte BPA) med.

For Haderslev Kommune har nemlig nærlæst reglerne om den slags hjælp - og de siger, at man kun må rejse væk med sin hjælper i én måned uden at søge om lov - og derfor kræver de nu de 1,3 mio., som BPA'en koster pr. år, retur. Og det er Hanne ikke den eneste, der er sur over:

Han skal jo have hjælp - uanset hvor han er

- Rejse og ophold har han selv betalt, og kommunen vil have pengene tilbage for BPA hjælpe timerne.

- Det jo totalt på månen, for han skal jo netop have hjælpen uanset om han er her eller dernede.

- Totalt tåbelig og syg regel, at du som, menneske med handikap på BPA ordning ikke er sidestillet som andre mennesker uden handikap, den skal da bare laves om straks, skriver Brian P i en anden kommentar, og Ulla K synes også, at den handikappede skal slippe for straf:

- Var det da ikke bare i orden, hvis han havde stor og berigende livskvalitet ud af det.

Skoene skal ikke blive for små

- Vi skal altså passe på, at skoene ikke blir FOR små, skriver hun.

Den handikappede mand forklarede i retten, at han - da han boede i København - ikke havde fået problemer da han var på en tre måneder lang rejse. Men at Haderslev åbenbart tager reglerne lidt mere bogstaveligt:

- Jeg erkender, at jeg har rejst i perioden. Men jeg var hjemme i hvert fald to gange.

Vidste godt at jeg ikke måtte

- Jeg forsøgte at fremstille det, som om jeg ikke havde været væk så længe, for det vidste jeg godt, at jeg ikke måtte, sagde manden, der har muskelsvind og kan bevæge sin tommelfinger, når det er varmt.

- Når det er koldt; kan jeg ingenting, sagde han.