Vil åbne Danmarks første trailerpark

- Tak Claus.

Sådan skriver Mette S. i den kommentar, der er skrevet på den konservative Køgepolitiker Claus René Olsens Facebook-profil om forslaget om at tillade trailerparks i Danmark.

Vanvittige

Claus har nemlig fulgt debatten om de cirka 50 borgere, der i strid med de nuværende regler havde folkeregisteradresse på en campingplads i Borup. Og han synes den besked, de fik om at flytte, var helt forkert. Han mener at kollegerne i byrådet driver vanvittig rovdrift på campisterne, ved at true dem med bøder, hvis de ikke øjeblikkelig flytter. Og nu lægger op til at gribe sagen helt anderledes an:

Barsk besked: Skrid

Lovliggør 'trailerparks'

- De nuværende tider med kraftig stigende priser på snart sagt alt får mennesker til at forlade deres bolig, fordi de ikke kan betale deres regninger.

- En midlertidig løsning her ville måske være at bo en periode på en campingplads frem for at bo på gaden i regn og slud, frost og kulde.

- Den ideelle løsning ville være at lovliggøre en ny kategori 'Trailerpark', hvor det skulle være lovligt at bo hele året på et nærmere defineret antal af pladserne, skriver Claus i et debatindlæg i SN.dk, og skal man tro de 405 likes og flertallet af de 106 kommentarer, forslaget har fået på SNs Facebook-profil, så han har fat i noget:

Kimet ned: 2500 i husleje

Ikke en P-plads for mennesker

- Vi har en gruppe borgere, som på den ene eller anden måde ønsker at bo på en campingplads.

- Det kan være, at de ikke ønsker at bo i et stort dyrt hus, eller IKKE kan finde et sted at bo.

- Vi har et stykke jord (campingplads), vi har en ejer af jorden, der MEGET gerne vil hjælpe….

- HVOR er problemet, skriver Brian C. f.eks, mens Susse D. - der faktisk er positiv - holder fast i, at trailerpark-livet skal være frivilligt:

- Folk, der er i akut bolignød og i dag ville komme på akutlisten, skal ikke kunne henvises til trailerparks istedet.

- Det skal være et muligt TILVALG for mennesker der ØNSKER den livsstil... Ikke en måde at parkere mennesker i akut bolignød, som har brug for en rigtig bolig, skriver Susse, men hvad mener du?