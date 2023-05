Vil begrave 8 mio tons klimaaffald

Når Ørsted brænder træflis fra de baltiske lande og halm fra danske landmænd af for at lave strøm og varme, skaber de CO2. Nu skal 8 milliarder skattekroner hjælpe dem af med den klimaskadelige gas

- Det er yderst glædeligt, at vi nu er nået til et punkt, hvor vi er klar til at underskrive en kontrakt med Ørsted.

- De skal nu i gang med at etablere fangst, transport og lagring af CO2 i fuld skala.

- Det er første gang, det sker i Danmark, og det er kæmpestort.

Skal bekæmpe klimaforandringerne

Sådan siger vicedirektør i Energistyrelsen Mogens Hagelskær i dag i en pressemeddelelse om de 400.000 tons klimaskadeligt CO2, der fra 2025 hvert år skal sejles fra Danmark til Norge. Og pumpes ned i den norske undergrund et setd i Nordsøen.

Ørsted får i omegnen af otte milliarder - svarende til 1000 kroner pr. tons CO2 - i statsstøtte i de 20 år projektet er beregnet til. Og hos Ørsted er jublen over aftalen også svær at skjule. Energigigantens to sjællandske værker, Avedøreværket og Asnæsværket, fyrer nemlig med rigtig meget træflis og halm. Og det skaber en del CO2, der nu skal sendes med skib til Norge:

Meget glade

- Vi er meget glade ..... og ser frem til at etablere anlæg til CO-fangst på to af vores kraftvarmeværker, der kører på bæredygtig halm og træflis.

- Ifølge FN’s klimapanel IPCC er fangst og lagring af biogen CO et af de værktøjer, vi skal bruge til at bekæmpe klimaforandringerne.

- Vores projekt til CO-fangst og -lagring vil bidrage væsentligt til at realisere de politisk vedtagne danske klimamål for 2025 og 2030, siger Ole Thomsen, Senior Vice President og chef for Ørsteds kraftværksforretning i en anden pressemeddelse, men hvad siger du?

