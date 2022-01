Vil bygge 26 kæmpevindmøller i Øresund

- Først forurenet slam - og nu vindmøller ...

Sådan skriver Niels L. i en kommentar på SN.dk's facebookprofil om Hovedstadens Forsyningsselskab Hofors plan om at sætte 26 kæmpevindmøller - eller 45 lidt lavere vindmøller op i det sydlige Øresund - 10 kilometer fra Amagers sydspids.

Københavns losseplads

Placeringen af vindmølleparken er ifølge Hofor udvalgt efter en nøje afvejning, hvor der blandt andet er taget hensyn til afstand fra kysten, nærliggende Natura 2000-områder, skibstrafikken i Øresund samt lufttrafikken i den nærliggende lufthavn. Men ligesom Niels er Nikolai H. ikke begejstret:

- Køge er blevet hovedstadens losseplads.

- Er der ikke mere plads på Amager, skriver Nikolai i en anden facebookkommentar.

Møde i aften

Der er ikke nogen positive kommentar om vindmølleprojektet på SN'sfFacebookside, men en spørgeundersøgelse gennemført af Megafon i foråret 2021 på vegne af Hofor viste, at 72 procent af de flere tusinde respondenter enten er positive eller meget positive over for Aflandshage-projektet.

I aften er der digitalt informationsmøde om projektet. For at sikre, at så mange som muligt fra et stort geografisk område kan deltage, bliver mødet afholdt digitalt.

Kan lave strøm til 300.000 husstande fra 2025

Hvis myndighederne på baggrund af miljøkonsekvensrapporten og høringen vurderer, at der kan bygges vindmøller, forventer Hofor, at møllerne kan stilles op, så de kan producere grøn strøm fra 2025.

