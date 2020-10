Vil forbyde tørklæder på flere arbejdspladser

- Macron er en nar.

- Bl.a. fordi han skyder på egen befolkning med gummikugler.

- Pudser politisoldater på De Gule Veste og gennemtæver og lemlæster selv ældre mennesker, der demonstrerer.

- Men her har han ret.

Muslimske piger skal være frie: Tørklædeforbud i europæisk land

Ingen religiøse parallelsamfund

Sådan skriver Stig T. i en kommentar på Jyllands-Postens Facebook-profil om den tale, Frankrigs præsident, Emanuel Macron, i sidste uge holdt i en forstad til Paris, hvor han advarede om 'islamisk separatisme', 'religiøse menuer' i skolekantiner og kønsadskilte hold i svømmehaller:

- Jeg er fast besluttet på at stoppe alle, som bruger religion til at opbygge parallelsamfund, lød det fra præsidenten, der samtidig meddelte, at forbuddet mod tørklæder og slør vil blive udvidet til også at omfatte ansatte i den private sektor.

Islamforsker: Ja, det er religionens skyld

Antidemokratisk og kvindeundertrykkende

Og Stig er ikke den eneste JP-læser, der synes, Macron har fat i noget:

- Modstand mod islam er sund fornuft; et sundhedstegn, et tegn på en humanistisk og tolerant grundindstilling til tilværelsen og en naturlig afsky ved middelalderlige undertrykkelse og religiøse dogmer.

- En lovreligion, hvis adelsmærke er at sætte skel: Mellem rent og urent, mellem mænd og kvinder, mellem (ret)troende og vantro.

- En ideologi, der er i opposition til lige stilling mellem kønnene samt sekulære og individuelle frihedsrettigheder.

- Det er både antidemokratisk og kvindeundertrykkende, skriver Martin T. i en anden kommentar.

Erdogan kalder Macron 'fræk'

Tyrkiets præsident, Erdogan, er dog mindre begejstret. Han er faktisk blevet rasende over de franske planer, som han kalder en 'klar provokation', der viser den franske leders 'frækhed':

- Hvem er du, at du tillader dig at tale om islams strukturer, siger Erdogan ifølge Reuters.

Frankrig indførte tørklædeforbud på offentlige skoler og gymnasier tilbage i 2004, men hvad tænker du?