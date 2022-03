Vil give Nobels fredspris til Zelenskij

Der er massivt pres på de folk, der uddeler Nobels fredspris - for deadline for nomineringer var 31. januar. Men mange mener, at Ukraines præsident, Volodomir Zelenskij, og det ukrainske folk er den oplagte modtager

- Lige nu og rundt om i verden stiller demokratiske medborgere alle det samme spørgsmål: Hvad kan vi gøre for at støtte befolkningen i Ukraine?

Støt et folk der kæmper

Sådan skriver 40 tidligere og nuværende politikere fra Sverige, Esland, Slovakiet, Rumænien, Tyskalnd, Holland, Belgien, New Zealand og Storbritannien i et åbent brev til den komité, der er ansvarlige for uddelingen af Nobels fredspris.

Prisen skal nemlig først uddeles i efteråret, deadline for nomineringer var 31. januar, men politikerne - der bl.a. tæller kendte navne som hollandske Ayaan Hirsi Ali og belgiske Guy Verhofstadt, håber, at komiteen vil gøre en undtagelse i år og tage Ukraines præsident, Volodomir Zelenskij, med på kandidatlisten.

Et brud med det normale

- Vi er klar over, at dette brev er et brud med den normale procedure, men vi mener, at bruddet er berettiget af den aktuelle og hidtil usete situation.

- Det er vores demokratiske pligt at stå op mod autoritarisme og støtte et folk, der kæmper for demokrati og deres ret til selvstyre

- Civilisationens finér er papirtynd, vi er dens vogtere, og vi kan aldrig hvile, skriver politikerne, og ser man på fredsprisens egen Facebook-side, er der faktisk flere, der mener, at årets fredspris kun kan have en modtager:

- Håber virkelig I vælger Volodomyr Zelenskij. Han har forenet den civiliserede verden mod den uciviliserede, skriver Tatiana W. således, og på change.org er der gang i en underskriftsindsamling, der støtter forslaget.