Vil have 600 mia af EU: Gider ikke arbejde

- Italienerne er ikke længere vant til den type arbejde.

- Vi fik ansøgninger – men mange dukkede ikke op – og de, der gjorde, blev ikke så længe.

Et skib med flere tusinde marokkanere

Sådan siger Stefano Fabrizi, der er direktør i Abruzzo-afdelingen af den italienske landbrugsorganisation Confagricoltura, til dr.dk, om det store problem Italien har med at skaffe arbejdskraft til landbruget.

Ifølge det italienske statistik kontors seneste tal er mere end 11 procent af italienerne ellers arbejdsløse lige nu - og man forventer at arbejdsløsheden vil stige det næste år til 11,3 procent.

Men selv om man har kunne læse om arbejdsløse kontorfolk i f.ex. Sverige og Tyskland, der har søgt markarbejde pga corona-krisen, er det ikke en mulighed i Italien. Fabrizio er derfor nu ved at flyve folk fra Marokko ind - ifølge DR Nyheder mangler der nemlig 3000 personer på markerne i Abruzzo-regionen. Og flere hundrede tusinder i ialt:

Luk kassen hvis de ikke vil arbejde

- Vi er ved at arrangere et skib fra Marokko hertil.

- Der kan ikke være mange mennesker ombord på et fly – men på et skib taler vi flere tusinde.

- Det vil gøre en forskel, siger Stefano Fabrizi, til dr,dk. På sociale medier har Anette N kommenteret:

- Gider de ikke arbejde, så luk penge kassen.

Gave på 82 mia euro - og lån på 91 mia euro

I en artikel i Politiken fra d. 28. maj, kan man læse, at Italiens regering vurderer, at de vil miste omkring 500.000 jobs som følge af krisen, at landets budgetunderskud i år vil være tæt på 9,1 procent af bruttonationalproduktet og at det hårdt ramte land derfor står til at kunne modtage 82 milliarder euro som tilskud plus et lån på 91 mia euro, men hvad tænker du?