Vil have 6,7 mia ekstra fra Danmark - hvert år

Finansministeriets foreløbige beregninger af EU.budgettet, som blev offentliggjort tirsdag aften, viser at prisen på Danmarks medlemsskab skal stige med 34 procent.

- Der er nu regnet på EU-kommissionens forslag til langtidsbudget og genopretningsfond.

- Konkret betyder udspillet, at Danmark skal betale 6,7 milliarder kr ekstra til EU hvert år. Jeg gentager. 6,7 milliarder kr. Ekstra. Altså oven i de 19,7 milliarder Danmark betaler i forvejen.

Skal finde 4,4 milliarder

- Til sammenligning synes jeg det er værd at nævne, at der ved sidste finanslov var 2,3 milliarder kr. i råderum. Så hvis man tømmer kassen fuldstændigt, så skal man stadig finde 4,4 milliarder kroner.

Sådan skriver Frederik W. Kronborg - Enhedslisten i et opslag på Facebook, om at Danmarks kontingent til EU efter de foreløbige planer ser ud til at stige til mere en 26 milliarder kr pr år.

Og Frederik er ikke den eneste politiker, der synes at det lyder af mange penge.

6 mia DKK er vildt mange penge ekstra. De der mener DK bare skal punge ud uden tøven, må nu forklare hvor de penge skal findes. Skattestigning, dårligere velfærd? #JustAsking #eudk https://t.co/lxCpregqhv — Christel Schaldemose (@SchaldemoseMEP) June 2, 2020

Vildt mange ekstra penge

- 6 mia DKK er vildt mange penge ekstra. De der mener DK bare skal punge ud uden tøven, må nu forklare hvor de penge skal findes. Skattestigning, dårligere velfærd, skriver Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet på twitter, og Peter Kofod fra DF er enig:

- Helt vildt. Regeringen skal klart sige nej, skriver han samme sted, men hvad siger du?

