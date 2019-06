Vil have alle pengene retur: Gik efter ti minutters koncert

- Vi gik efter ti minutter, for det var ikke til at holde ud. Vi sad elendigt, og lyden var ad helvede til, skriver Michael om de pladser, han til sidst fik til Disturbed-koncerten for en måned siden

- Den 3. maj var jeg til Disturbed-koncert sammen med en af mine venner.

- Vi havde bestilt siddepladser, da min kammerat fik smadret sine ben efter en ulykke.

- Men da vi fandt vores pladser, viste det sig, at der var opsat en platform til lys og lyd.

Fik nye pladser - uden storskærm og med dårlig lyd

Sådan indleder Michael M. et brev til nationen! om den dårlige oplevelse, han og vennen Mads havde for en måned siden i K.B. Hallen. Michael har - som det fremgår - været i tæt dialog med arrangøren af koncerten, men er ikke spor tilfreds med den kompensation, de er blevet tilbudt. Og derfor synes han, sagen skal på nationen!. ICO - som stod for koncertern - svarer på brevet nedenfor. Michaels klage fortsætter således:

- Vi gik ned til vagterne og fortalte dem om platformen, og vagterne blev lidt forvirrede.

- De sagde, at der var nogle piger fra ICO til stede, men da vi bad om tale med dem, blev det afvist af vagterne med den begrundelse, at ICO-pigerne ikke kunne gøre noget ved det den aften.

- Vi ventede, og efter et kvarter eller deromkring viste en vagt os et par pladser, hvor vi hverken kunne se storskærmen bag scenen eller høre lyden ordentligt.

- Vi kan desuden konstatere, at vi ikke er alene om dette problem, da andre har skrevet om det på Facebook.

Vil kun betale halvdelen af pengene retur

- Vi har så efterfølgende - flere gange - forsøgt at snakke med ICO om at få pengene tilbage, men de vil kun betale halvdelen tilbage.

- Dette mener vi ikke kan være rigtigt, da vi ikke fik noget ud af koncerten. Vi gik efter ti minutter, for det var ikke til at holde ud.

- Vi sad elendigt, og lyden var ad helvede til.

- Nu er vi nået så langt, at vi endda har prøvet at snakke med Forbrugerklagenævnet, men de vil ikke hjælpe, da vores billetter kostede. 1015 kr. - og deres mindstebeløb er på 1050 kr. Det er 35 til forskel.

- Vi har også snakket med en advokat, men hans pris ville overstige vores billetpris.



Vi har ikke råd til en advokat

- Vi fortalte dette til ICO- for at være flinke - men deres svar er nu, at alt skal foregå gennem deres advokat. - Vi har ikke råd til en advokat, vi har kun forhørt os om diverse muligheder for at få vores penge tilbage for en dårlig siddeplads og en elendig lyd, skriver Michael m., der virkelig håber, at hans brev kan få sat skub i arrangøren. Men i det svar, nationen! har modtaget på spørgsmålene om, hvor mange der har klaget, hvor mange der har fået tilbudt at få 50 procent retur – og om der er noget, I fortryder, er det svært at se, at Michael får noget ud af det.

Vi var nødsaget til at flytte de implicerede

- Vi har løbende været i dialog med Mads P. og søgt at behandle hans henvendelse på mindelig og bedste vis.

- Artistens produktion blev først færdiggjort på selve dagen for koncerten, og uheldigvis betød det, at vi var nødsaget til at flytte og tilbyde de implicerede kunder, som kun var i et begrænset omfang, nye pladser.

- I disse situationer opfordrer vi altid til, at kunderne henvender sig til arrangøren på aftenen, og det er beklageligt, at vi ikke er blevet kontaktet i den pågældende situation.

Og de fleste har fået kompensation

- Seks implicerede til denne koncert har efterfølgende klaget, hvoraf fem, der er tilbudt samme kompensation, har taget imod det.

- I den pågældende sag har det været noget uklart, trods vi har forsøgt at afklare dette, om kunden blev og overværede hele koncerten trods utilfredshed med pladserne og først 16.maj – dialogen startede 6. maj - udtrykker han, at han måtte forlade koncerten efter ti minutter og henviser samtidig, at han har overdraget sagen til en advokat, skriver ICO i en udtalelse.

